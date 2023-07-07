В Британии предупредили Зеленского о печальных последствиях применения запрещенных боеприпасов

Sky News: у ВСУ будут высокие риски при очищении территории от неразорвавшихся кассетных боеприпасов
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Владимир Зеленский должен учесть все риски применения кассетных боеприпасов, об этом заявил Шон Белл Фото:
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При очищении территории от неразорвавшихся кассетных боеприпасов у ВСУ будут высокие риски. Об этом заявил военный аналитик Шон Белл. По его словам, запрещенные бомбы могут разлететься по большой территории.

«Они [президент Украины Владимир Зеленский и ВСУ] должны сравнить пользу [от использования] этого оружия, которое может обеспечить решающее преимущество в этой войне, с рисками [его применения], которые они унаследуют, когда им придется очищать [территорию от неразорвавшихся снарядов]»-, сообщил Белл изданию Sky News. Он отметил, что Украина может долгое время быть усеяна опасными бомбами.

По словам аналитика, кассетные боеприпасы могут использоваться в очищении минных полей. Запрещенные бомбы могут разлететься на большое расстояние из-за наполнения более мелкими «бомбами».

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Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что в США обсуждается вопрос об отправке Киеву кассетных боеприпасов, передает телеканал 360. Посол России в Беларуси Борис Грызлов сообщил, что Вашингтон поставит запрещенные кассетные боеприпасы Украине из-за провала контрнаступления ВСУ.

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При очищении территории от неразорвавшихся кассетных боеприпасов у ВСУ будут высокие риски. Об этом заявил военный аналитик Шон Белл. По его словам, запрещенные бомбы могут разлететься по большой территории. «Они [президент Украины Владимир Зеленский и ВСУ] должны сравнить пользу [от использования] этого оружия, которое может обеспечить решающее преимущество в этой войне, с рисками [его применения], которые они унаследуют, когда им придется очищать [территорию от неразорвавшихся снарядов]»-, сообщил Белл изданию Sky News. Он отметил, что Украина может долгое время быть усеяна опасными бомбами. По словам аналитика, кассетные боеприпасы могут использоваться в очищении минных полей. Запрещенные бомбы могут разлететься на большое расстояние из-за наполнения более мелкими «бомбами». Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что в США обсуждается вопрос об отправке Киеву кассетных боеприпасов, передает телеканал 360. Посол России в Беларуси Борис Грызлов сообщил, что Вашингтон поставит запрещенные кассетные боеприпасы Украине из-за провала контрнаступления ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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