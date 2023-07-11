После жары в Курганскую область придут дожди и грозы

12 июля 2023 в 06:30 Размер текста - 17 +

В Курганскую область придут в ближайшие дни дожди и грозы Фото: Размик Закарян © URA.RU В Курганской области после аномальной жары ожидаются дожди и грозы. С 13 июля прогнозируется постепенное понижение температуры. Об этом пишет Илья Винштейн на своем персональном сайте. «Похолодание будет сопровождаться дождями и грозами. Осадки ожидаются 13, 14 и 15 июля. Вечером 13 июля в восточных районах области сильная гроза, шквалистые усиления ветра до 15-20 м/сек, локальный град», — предупреждает синоптик-любитель. Уточняется, что в Кургане за три дня в сумме выпадет 40% от месячной нормы осадков. По прогнозу Винштейна, с 14 по 17 июля днем ожидается 21-27 градусов, ночью 12-16 градусов. Уже с 19 по 26 июля температура прогнозируется выше нормы на 1-3 градуса, днем 25-31 градус, ночью 12-18 градусов. Ранее Курган в третий раз с начала лета стал самым жарким городом России. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн, ссылаясь на данные Росгидромета.

В Курганской области после аномальной жары ожидаются дожди и грозы. С 13 июля прогнозируется постепенное понижение температуры. Об этом пишет Илья Винштейн на своем персональном сайте. «Похолодание будет сопровождаться дождями и грозами. Осадки ожидаются 13, 14 и 15 июля. Вечером 13 июля в восточных районах области сильная гроза, шквалистые усиления ветра до 15-20 м/сек, локальный град», — предупреждает синоптик-любитель. Уточняется, что в Кургане за три дня в сумме выпадет 40% от месячной нормы осадков. По прогнозу Винштейна, с 14 по 17 июля днем ожидается 21-27 градусов, ночью 12-16 градусов. Уже с 19 по 26 июля температура прогнозируется выше нормы на 1-3 градуса, днем 25-31 градус, ночью 12-18 градусов. Ранее Курган в третий раз с начала лета стал самым жарким городом России. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн, ссылаясь на данные Росгидромета.