11 июля 2023

После жары в Курганскую область придут дожди и грозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Macan и Вани Дмитриенко на открытие сезона скейт-парка RCC Extreme. Екатеринбург, зонтик, дождь
В Курганскую область придут в ближайшие дни дожди и грозы Фото:

В Курганской области после аномальной жары ожидаются дожди и грозы. С 13 июля прогнозируется постепенное понижение температуры. Об этом пишет Илья Винштейн на своем персональном сайте.

«Похолодание будет сопровождаться дождями и грозами. Осадки ожидаются 13, 14 и 15 июля. Вечером 13 июля в восточных районах области сильная гроза, шквалистые усиления ветра до 15-20 м/сек, локальный град», — предупреждает синоптик-любитель.

Уточняется, что в Кургане за три дня в сумме выпадет 40% от месячной нормы осадков. По прогнозу Винштейна, с 14 по 17 июля днем ожидается 21-27 градусов, ночью 12-16 градусов. Уже с 19 по 26 июля температура прогнозируется выше нормы на 1-3 градуса, днем 25-31 градус, ночью 12-18 градусов.

Ранее Курган в третий раз с начала лета стал самым жарким городом России. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн, ссылаясь на данные Росгидромета.

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В Курганской области после аномальной жары ожидаются дожди и грозы. С 13 июля прогнозируется постепенное понижение температуры. Об этом пишет Илья Винштейн на своем персональном сайте. «Похолодание будет сопровождаться дождями и грозами. Осадки ожидаются 13, 14 и 15 июля. Вечером 13 июля в восточных районах области сильная гроза, шквалистые усиления ветра до 15-20 м/сек, локальный град», — предупреждает синоптик-любитель. Уточняется, что в Кургане за три дня в сумме выпадет 40% от месячной нормы осадков. По прогнозу Винштейна, с 14 по 17 июля днем ожидается 21-27 градусов, ночью 12-16 градусов. Уже с 19 по 26 июля температура прогнозируется выше нормы на 1-3 градуса, днем 25-31 градус, ночью 12-18 градусов. Ранее Курган в третий раз с начала лета стал самым жарким городом России. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн, ссылаясь на данные Росгидромета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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