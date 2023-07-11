После жары в Курганскую область придут дожди и грозы

В Курганской области после аномальной жары ожидаются дожди и грозы. С 13 июля прогнозируется постепенное понижение температуры. Об этом пишет Илья Винштейн на своем персональном сайте.
«Похолодание будет сопровождаться дождями и грозами. Осадки ожидаются 13, 14 и 15 июля. Вечером 13 июля в восточных районах области сильная гроза, шквалистые усиления ветра до 15-20 м/сек, локальный град», — предупреждает синоптик-любитель.
Уточняется, что в Кургане за три дня в сумме выпадет 40% от месячной нормы осадков. По прогнозу Винштейна, с 14 по 17 июля днем ожидается 21-27 градусов, ночью 12-16 градусов. Уже с 19 по 26 июля температура прогнозируется выше нормы на 1-3 градуса, днем 25-31 градус, ночью 12-18 градусов.
Ранее Курган в третий раз с начала лета стал самым жарким городом России. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн, ссылаясь на данные Росгидромета.
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