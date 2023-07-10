Курган в третий раз за лето стал самым жарким городом России. Фото

11 июля 2023 в 15:41 Размер текста - 17 +

Курган снова стал самым жарким города страны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курган в третий раз с начала лета стал самым жарким городом России. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн, ссылаясь на данные Росгидромета. «Курган — самая жаркая точка в России. Курганская метеостанция в 14 часов зафиксировала температуру +40,3 градуса, что является самым высоким показателем среди всех станций России. Кроме того, в Кургане был обновлен суточный максимум для 11 июля. Ранее самая высокая температура этих суток была 2008 году (+36.2 градусов)», — написал Винштейн в группе «Погода 45 — погода в Кургане» в соцсети «ВКонтакте». В топ-10 также попал курганский город Макушино, заняв седьмое место. В рейтинге точек экстремальной погоды за 11 июля также попал Челябинск (пятое место) и Троицк (седьмое место). Ранее URA.RU писало, что Курган становился самым жарким городом в России. По данным на 2 июля, температура в городе составляла рекордные 36,4 градусов. Позже Курган еще раз возглавил рейтинг самых горячих точек страны с температурой 37,9 градусов. В список самых теплых мест также входили курганские города Макушино и Шадринск. Кроме того сообщалось, что в Кургане с начала лета был зафиксировали пятый температурный рекорд. Курган стал в третий раз самым жарким городом в стране с начала лета Фото: государственная наблюдательная сеть Росгидромета

Курган в третий раз с начала лета стал самым жарким городом России. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн, ссылаясь на данные Росгидромета. «Курган — самая жаркая точка в России. Курганская метеостанция в 14 часов зафиксировала температуру +40,3 градуса, что является самым высоким показателем среди всех станций России. Кроме того, в Кургане был обновлен суточный максимум для 11 июля. Ранее самая высокая температура этих суток была 2008 году (+36.2 градусов)», — написал Винштейн в группе «Погода 45 — погода в Кургане» в соцсети «ВКонтакте». В топ-10 также попал курганский город Макушино, заняв седьмое место. В рейтинге точек экстремальной погоды за 11 июля также попал Челябинск (пятое место) и Троицк (седьмое место). Ранее URA.RU писало, что Курган становился самым жарким городом в России. По данным на 2 июля, температура в городе составляла рекордные 36,4 градусов. Позже Курган еще раз возглавил рейтинг самых горячих точек страны с температурой 37,9 градусов. В список самых теплых мест также входили курганские города Макушино и Шадринск. Кроме того сообщалось, что в Кургане с начала лета был зафиксировали пятый температурный рекорд.