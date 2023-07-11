11 июля 2023

Минздрав назвал причину массового отравления детей в Орске

Минздрав: причиной массового отравления детей в Орске стал йогурт Новотроицкого молокозовода
© Служба новостей «URA.RU»
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партия "Единая Россия" проект "Народный контроль" рейд по магазинам пос.Восточный, Курган. 01.11.2013г, йогурт, дегустация
Татьяна Савинова сообщила, что дети в Орске отравились йогуртом Фото:

Причиной массового кишечного отравления детей в дошкольных учреждениях Орска (Оренбургская область) предположительно стал йогурт Новотроицкого молокозавода. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

«Предположительно, источником инфицирования стал йогурт Новотроицкого молокозавода», — сообщила Савинова на оперативном штабе. Ее слова приводит telegram-канал «ПроОрск».

Роспотребнадзор собрал биологические материалы для лабораторных исследований. Было принято решение об изъятии из оборота молочной продукции и приостановки работы предприятия на время проверки.

Ранее стало известно о массовых отравлениях в детских садах Орска в Оренбургской области. 11 июля бригады скорой помощи 36 раз выезжали на вызовы к детям возраста от трех до шести лет с похожими симптомами. Было госпитализировано восемь детей. Их состояние оценивалось как средней степени тяжести, передает телеканал 360.

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Причиной массового кишечного отравления детей в дошкольных учреждениях Орска (Оренбургская область) предположительно стал йогурт Новотроицкого молокозавода. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова. «Предположительно, источником инфицирования стал йогурт Новотроицкого молокозавода», — сообщила Савинова на оперативном штабе. Ее слова приводит telegram-канал «ПроОрск». Роспотребнадзор собрал биологические материалы для лабораторных исследований. Было принято решение об изъятии из оборота молочной продукции и приостановки работы предприятия на время проверки. Ранее стало известно о массовых отравлениях в детских садах Орска в Оренбургской области. 11 июля бригады скорой помощи 36 раз выезжали на вызовы к детям возраста от трех до шести лет с похожими симптомами. Было госпитализировано восемь детей. Их состояние оценивалось как средней степени тяжести, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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