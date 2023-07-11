Минздрав назвал причину массового отравления детей в Орске

Минздрав: причиной массового отравления детей в Орске стал йогурт Новотроицкого молокозовода

12 июля 2023 в 08:27 Размер текста - 17 +

Татьяна Савинова сообщила, что дети в Орске отравились йогуртом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Причиной массового кишечного отравления детей в дошкольных учреждениях Орска (Оренбургская область) предположительно стал йогурт Новотроицкого молокозавода. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова. «Предположительно, источником инфицирования стал йогурт Новотроицкого молокозавода», — сообщила Савинова на оперативном штабе. Ее слова приводит telegram-канал «ПроОрск» . Роспотребнадзор собрал биологические материалы для лабораторных исследований. Было принято решение об изъятии из оборота молочной продукции и приостановки работы предприятия на время проверки. Ранее стало известно о массовых отравлениях в детских садах Орска в Оренбургской области. 11 июля бригады скорой помощи 36 раз выезжали на вызовы к детям возраста от трех до шести лет с похожими симптомами. Было госпитализировано восемь детей. Их состояние оценивалось как средней степени тяжести, передает телеканал 360.

Причиной массового кишечного отравления детей в дошкольных учреждениях Орска (Оренбургская область) предположительно стал йогурт Новотроицкого молокозавода. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова. «Предположительно, источником инфицирования стал йогурт Новотроицкого молокозавода», — сообщила Савинова на оперативном штабе. Ее слова приводит telegram-канал «ПроОрск». Роспотребнадзор собрал биологические материалы для лабораторных исследований. Было принято решение об изъятии из оборота молочной продукции и приостановки работы предприятия на время проверки. Ранее стало известно о массовых отравлениях в детских садах Орска в Оренбургской области. 11 июля бригады скорой помощи 36 раз выезжали на вызовы к детям возраста от трех до шести лет с похожими симптомами. Было госпитализировано восемь детей. Их состояние оценивалось как средней степени тяжести, передает телеканал 360.