В Китае раскрыли, когда полетят на Луну

Китай планирует высадку человека на поверхность Луны к 2030 году

Чжан Хайлянь сообщил, что к 2030 году Пекин планирует высадить человека на Луну Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Пекин планирует к 2030 году высадку человека на поверхность Луны для проведения научных и технических исследований. Об этом сообщил заместитель главного инженера управления программы пилотируемых космических полетов КНР Чжан Хайлянь.

«Наша страна планирует осуществить высадку человека на Луну для проведения научных исследований к 2030 году, после чего мы займемся изучением строительства лунной научно-исследовательской и экспериментальной станции», — заявил Чжан Хайлянь китайскому изданию «Чжунго жибао». Его слова передает РИА Новости.

Хайлянь отметил, что на Луне хотят провести исследования и технические испытания. Он подчеркнул, что для отправки на спутник Земли потребуется две ракеты-носителя.

Ранее глава Института космической политики Иван Моисеев сообщил, что Китай поставил себе слишком жесткие сроки, заявив, что высадит человека на Луну к 2030 году, передает «Национальная служба новостей». 30 мая Китай запустил корабль «Шэньчжоу-16» с тремя космонавтами к национальной орбитальной станции «Тяньгун», передает телеканал 360.