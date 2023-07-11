В закрытом свердловском городе третьи сутки ищут 15-летнюю девочку. Фото

12 июля 2023 в 10:34 Размер текста - 17 +

Девочку ищут волонтеры и полицейские Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В закрытом городе Новоуральске (Свердловская область) третий день ищут 15-летнюю Анжелику Филиппову. Она ушла из дома вечером 9 июля и до сих пор не выходила на связь. Об этом сообщает МУ МВД России по ЗАТО Новоуральск и поселка Уральский. «Внимание! Пропал ребенок! Филиппова Анжелика Евгеньевна, 2008 года рождения, которая 9 июля 2023 года в вечернее время ушла из дома и до настоящего времени не вернулась», — заявили полицейские. На вид девочке лет 15-16, ростом около 165-170 см и среднего телосложения, глаза светлые, волосы до плеч. Из ярких примет подростка — выбриты виски и затылок, есть пирсинг в носу и множественные проколы ушей. В день пропажи была одета в черную футболку, бежевые шорты, серые кроссовки на толстой подошве, с собой есть поясная фиолетовая сумка. Полиция Новоуральска просить свердловчан сообщать о девочке по телефону: 8 (34370) 4-57-57. Ранее в Березовском пропал 12-летний ребенок. На поиски вышли ОВД Березовского городского округа и поисковой отряд «Прорыв». Позже его нашли живым на одной из строек. Фото: группа «Полиция Новоуральска» в соцсети «ВКонтакте»

В закрытом городе Новоуральске (Свердловская область) третий день ищут 15-летнюю Анжелику Филиппову. Она ушла из дома вечером 9 июля и до сих пор не выходила на связь. Об этом сообщает МУ МВД России по ЗАТО Новоуральск и поселка Уральский. «Внимание! Пропал ребенок! Филиппова Анжелика Евгеньевна, 2008 года рождения, которая 9 июля 2023 года в вечернее время ушла из дома и до настоящего времени не вернулась», — заявили полицейские. На вид девочке лет 15-16, ростом около 165-170 см и среднего телосложения, глаза светлые, волосы до плеч. Из ярких примет подростка — выбриты виски и затылок, есть пирсинг в носу и множественные проколы ушей. В день пропажи была одета в черную футболку, бежевые шорты, серые кроссовки на толстой подошве, с собой есть поясная фиолетовая сумка. Полиция Новоуральска просить свердловчан сообщать о девочке по телефону: 8 (34370) 4-57-57. Ранее в Березовском пропал 12-летний ребенок. На поиски вышли ОВД Березовского городского округа и поисковой отряд «Прорыв». Позже его нашли живым на одной из строек.