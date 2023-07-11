11 июля 2023

В закрытом свердловском городе третьи сутки ищут 15-летнюю девочку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поиски пропавшего ребенка на Вторчермете. Екатеринбург, поисковый отряд прорыв, поиск пропавших детей
Девочку ищут волонтеры и полицейские Фото:

В закрытом городе Новоуральске (Свердловская область) третий день ищут 15-летнюю Анжелику Филиппову. Она ушла из дома вечером 9 июля и до сих пор не выходила на связь. Об этом сообщает МУ МВД России по ЗАТО Новоуральск и поселка Уральский.

«Внимание! Пропал ребенок! Филиппова Анжелика Евгеньевна, 2008 года рождения, которая 9 июля 2023 года в вечернее время ушла из дома и до настоящего времени не вернулась», — заявили полицейские. На вид девочке лет 15-16, ростом около 165-170 см и среднего телосложения, глаза светлые, волосы до плеч.

Из ярких примет подростка — выбриты виски и затылок, есть пирсинг в носу и множественные проколы ушей. В день пропажи была одета в черную футболку, бежевые шорты, серые кроссовки на толстой подошве, с собой есть поясная фиолетовая сумка. Полиция Новоуральска просить свердловчан сообщать о девочке по телефону: 8 (34370) 4-57-57.

Ранее в Березовском пропал 12-летний ребенок. На поиски вышли ОВД Березовского городского округа и поисковой отряд «Прорыв». Позже его нашли живым на одной из строек.

Фото:

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В закрытом городе Новоуральске (Свердловская область) третий день ищут 15-летнюю Анжелику Филиппову. Она ушла из дома вечером 9 июля и до сих пор не выходила на связь. Об этом сообщает МУ МВД России по ЗАТО Новоуральск и поселка Уральский. «Внимание! Пропал ребенок! Филиппова Анжелика Евгеньевна, 2008 года рождения, которая 9 июля 2023 года в вечернее время ушла из дома и до настоящего времени не вернулась», — заявили полицейские. На вид девочке лет 15-16, ростом около 165-170 см и среднего телосложения, глаза светлые, волосы до плеч. Из ярких примет подростка — выбриты виски и затылок, есть пирсинг в носу и множественные проколы ушей. В день пропажи была одета в черную футболку, бежевые шорты, серые кроссовки на толстой подошве, с собой есть поясная фиолетовая сумка. Полиция Новоуральска просить свердловчан сообщать о девочке по телефону: 8 (34370) 4-57-57. Ранее в Березовском пропал 12-летний ребенок. На поиски вышли ОВД Березовского городского округа и поисковой отряд «Прорыв». Позже его нашли живым на одной из строек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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