В закрытом городе Новоуральске (Свердловская область) третий день ищут 15-летнюю Анжелику Филиппову. Она ушла из дома вечером 9 июля и до сих пор не выходила на связь. Об этом сообщает МУ МВД России по ЗАТО Новоуральск и поселка Уральский.
«Внимание! Пропал ребенок! Филиппова Анжелика Евгеньевна, 2008 года рождения, которая 9 июля 2023 года в вечернее время ушла из дома и до настоящего времени не вернулась», — заявили полицейские. На вид девочке лет 15-16, ростом около 165-170 см и среднего телосложения, глаза светлые, волосы до плеч.
Из ярких примет подростка — выбриты виски и затылок, есть пирсинг в носу и множественные проколы ушей. В день пропажи была одета в черную футболку, бежевые шорты, серые кроссовки на толстой подошве, с собой есть поясная фиолетовая сумка. Полиция Новоуральска просить свердловчан сообщать о девочке по телефону: 8 (34370) 4-57-57.
Ранее в Березовском пропал 12-летний ребенок. На поиски вышли ОВД Березовского городского округа и поисковой отряд «Прорыв». Позже его нашли живым на одной из строек.
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