11 июля 2023
10 июля 2023

Роспотребнадзор нашел опасное мясо в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, продукты, стейк, готовка, еда, мясо, приготовление еды
Роспотребнадзор нашел в продукции патогены Фото:

Роспотребнадзор обнаружил опасную продукцию на предприятии в ХМАО, которое занимается реализацией мяса. В пробах нашли патогены, способные вызывать заболевания.

«По микробиологическим показателям исследовано 374 пробы мясной продукции, семь (1,9%) не соответствовали гигиеническим нормативам. В том числе в одной пробе выявлены патогенные микроорганизмы», — говорится на сайте окружного Роспотребнадзора. Всего за полгода ведомство проверило в регионе 219 предприятий.

При покупке продуктов специалисты Роспотребнадзора советуют обращать внимание не только на срок годности товаров, но и на их условия хранения, особенно температурный режим. «Крайне опасно приобретать пищевые продукты в несанкционированных местах, на стихийных рынках, городских улицах», — добавляют в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало об опасностях при покупке абрикосов. Тогда в Роспотребнадзоре посоветовали при выборе фруктов обращать внимание на ряд факторов.

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Роспотребнадзор обнаружил опасную продукцию на предприятии в ХМАО, которое занимается реализацией мяса. В пробах нашли патогены, способные вызывать заболевания. «По микробиологическим показателям исследовано 374 пробы мясной продукции, семь (1,9%) не соответствовали гигиеническим нормативам. В том числе в одной пробе выявлены патогенные микроорганизмы», — говорится на сайте окружного Роспотребнадзора. Всего за полгода ведомство проверило в регионе 219 предприятий. При покупке продуктов специалисты Роспотребнадзора советуют обращать внимание не только на срок годности товаров, но и на их условия хранения, особенно температурный режим. «Крайне опасно приобретать пищевые продукты в несанкционированных местах, на стихийных рынках, городских улицах», — добавляют в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало об опасностях при покупке абрикосов. Тогда в Роспотребнадзоре посоветовали при выборе фруктов обращать внимание на ряд факторов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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