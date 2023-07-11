Роспотребнадзор нашел опасное мясо в ХМАО

12 июля 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

Роспотребнадзор нашел в продукции патогены Фото: Илья Московец © URA.RU Роспотребнадзор обнаружил опасную продукцию на предприятии в ХМАО, которое занимается реализацией мяса. В пробах нашли патогены, способные вызывать заболевания. «По микробиологическим показателям исследовано 374 пробы мясной продукции, семь (1,9%) не соответствовали гигиеническим нормативам. В том числе в одной пробе выявлены патогенные микроорганизмы», — говорится на сайте окружного Роспотребнадзора. Всего за полгода ведомство проверило в регионе 219 предприятий. При покупке продуктов специалисты Роспотребнадзора советуют обращать внимание не только на срок годности товаров, но и на их условия хранения, особенно температурный режим. «Крайне опасно приобретать пищевые продукты в несанкционированных местах, на стихийных рынках, городских улицах», — добавляют в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало об опасностях при покупке абрикосов. Тогда в Роспотребнадзоре посоветовали при выборе фруктов обращать внимание на ряд факторов.

Роспотребнадзор обнаружил опасную продукцию на предприятии в ХМАО, которое занимается реализацией мяса. В пробах нашли патогены, способные вызывать заболевания. «По микробиологическим показателям исследовано 374 пробы мясной продукции, семь (1,9%) не соответствовали гигиеническим нормативам. В том числе в одной пробе выявлены патогенные микроорганизмы», — говорится на сайте окружного Роспотребнадзора. Всего за полгода ведомство проверило в регионе 219 предприятий. При покупке продуктов специалисты Роспотребнадзора советуют обращать внимание не только на срок годности товаров, но и на их условия хранения, особенно температурный режим. «Крайне опасно приобретать пищевые продукты в несанкционированных местах, на стихийных рынках, городских улицах», — добавляют в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало об опасностях при покупке абрикосов. Тогда в Роспотребнадзоре посоветовали при выборе фруктов обращать внимание на ряд факторов.