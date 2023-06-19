Роспотребнадзор предупредил жителей ХМАО об опасностях при покупке абрикосов

В день человек должен съедать не более 300 граммов абрикосов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителям ХМАО объяснили, на что обращать внимание при покупке абрикосов, чтобы не отравиться. Рекомендации по выбору и употреблению фруктов были опубликованы на сайте окружного Роспотребнадзора.

В надзорном ведомстве посоветовали обращать внимание на пять факторов при выборе. «Спелый абрикос имеет ровный цвет, без каких-либо точек и пятен (допускается наличие красноватых или желтоватых участков). Обладает характерным сладким ароматом. Поверхность абрикоса должна быть абсолютно сухой, без малейших признаков увлажнения. При нажатии на кожицу абрикос не должен деформироваться, его поверхность должна обладать достаточной упругостью. Поверхность должна быть без трещин и механических повреждений. Она может быть гладкой или бархатистой», — сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре советуют приобретать абрикосы только в специализированных местах торговли: на сельскохозяйственных рынках, в магазинах и павильонах. Не стоит покупать фрукты в местах несанкционированной торговли, вдоль трасс и на стихийных рынках.

«При употреблении абрикосов помним важное правило: все хорошо в меру. Для здоровых людей норма составляет 300 г в день. Не рекомендуется есть плоды на голодный желудок и сразу после тяжелой пищи. Еще одно предупреждение: сырые ядрышки абрикосовых косточек содержат амигдалин, который в кишечнике человека распадается на синильную кислоту — сильнодействующее ядовитое вещество», — указано на сайте.

Ранее URA.RU сообщало, что в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать клубнику, чтобы избежать отравления и заражения кишечной инфекцией. В плесневых ягодах содержится микотоксин, который обладает токсическим действием на организм и может вызвать как острые, так и хронические отравления.