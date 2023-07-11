В Тюменской области установлен оранжевый уровень опасности из-за жары

Пик жары в Тюмени пришелся на 11—12 июля
В Тюменской области установлен оранжевый уровень опасности из-за жаркой погоды. Об этом на своем сайте сообщает Гидрометеоцентр. Уровень подразумевает, что в регионе имеется вероятность стихийных бедствий.
«Тюменская область. Местами ожидается опасное явление — сильная жара, максимальная температура воздуха плюс 36 градусов и выше. Местами высокая пожарная опасность», — говорится в информации метеорологов.
Ранее URA.RU писало, что пик жары в Тюменской области придется на 11—12 июля. После среды в регионе ожидается понижение температуры до 22-26 градусов, а также дожди.
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