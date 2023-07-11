11 июля 2023

В Тюменской области установлен оранжевый уровень опасности из-за жары

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эвакуация людей из ТЦ Кристалл. Тюмень, жара, солнце, солнечный день
Пик жары в Тюмени пришелся на 11—12 июля Фото:

В Тюменской области установлен оранжевый уровень опасности из-за жаркой погоды. Об этом на своем сайте сообщает Гидрометеоцентр. Уровень подразумевает, что в регионе имеется вероятность стихийных бедствий.

«Тюменская область. Местами ожидается опасное явление — сильная жара, максимальная температура воздуха плюс 36 градусов и выше. Местами высокая пожарная опасность», — говорится в информации метеорологов.

Ранее URA.RU писало, что пик жары в Тюменской области придется на 11—12 июля. После среды в регионе ожидается понижение температуры до 22-26 градусов, а также дожди.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области установлен оранжевый уровень опасности из-за жаркой погоды. Об этом на своем сайте сообщает Гидрометеоцентр. Уровень подразумевает, что в регионе имеется вероятность стихийных бедствий. «Тюменская область. Местами ожидается опасное явление — сильная жара, максимальная температура воздуха плюс 36 градусов и выше. Местами высокая пожарная опасность», — говорится в информации метеорологов. Ранее URA.RU писало, что пик жары в Тюменской области придется на 11—12 июля. После среды в регионе ожидается понижение температуры до 22-26 градусов, а также дожди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...