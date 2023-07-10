10 июля 2023

Тюменцев предупреждают об опасной погоде

в Тюменской области объявлен оранжевый и желтый уровень погодной опасности
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Куйвашева на УЗТМ. Екатеринбург, термометр, жара
Температура 11 июля будет +36 градусов и выше Фото:

В Тюменской области объявлено оранжевое и желтое предупреждения. Об опасности погодных условий 11 июля в регионе предупреждает Гидрометцентр России.

«Оранжевое предупреждение. Очень высокая температура с 12:00 до 19:00 11 июля. Местами ожидается опасное явление — сильная жара, максимальная температура воздуха плюс 36 градусов и выше», — сообщают в Гидрометцентре.

Также в прогнозе указаны опасности желтого уровня. Это высокая пожарная опасность 4 класса по шкале Нестерова, гроза и сильный ветер. Прогноз по этим явлениям будет актуален до 20:00.

Ранее URA.RU сообщало, что жара в Тюмени дойдет до пиковых значений в +38 именно 11 июля. Уже после среды погода упадет до +25, а в регионе начнутся дожди.

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В Тюменской области объявлено оранжевое и желтое предупреждения. Об опасности погодных условий 11 июля в регионе предупреждает Гидрометцентр России. «Оранжевое предупреждение. Очень высокая температура с 12:00 до 19:00 11 июля. Местами ожидается опасное явление — сильная жара, максимальная температура воздуха плюс 36 градусов и выше», — сообщают в Гидрометцентре. Также в прогнозе указаны опасности желтого уровня. Это высокая пожарная опасность 4 класса по шкале Нестерова, гроза и сильный ветер. Прогноз по этим явлениям будет актуален до 20:00. Ранее URA.RU сообщало, что жара в Тюмени дойдет до пиковых значений в +38 именно 11 июля. Уже после среды погода упадет до +25, а в регионе начнутся дожди.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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