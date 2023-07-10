Тюменцев предупреждают об опасной погоде

В Тюменской области объявлено оранжевое и желтое предупреждения. Об опасности погодных условий 11 июля в регионе предупреждает Гидрометцентр России.
«Оранжевое предупреждение. Очень высокая температура с 12:00 до 19:00 11 июля. Местами ожидается опасное явление — сильная жара, максимальная температура воздуха плюс 36 градусов и выше», — сообщают в Гидрометцентре.
Также в прогнозе указаны опасности желтого уровня. Это высокая пожарная опасность 4 класса по шкале Нестерова, гроза и сильный ветер. Прогноз по этим явлениям будет актуален до 20:00.
Ранее URA.RU сообщало, что жара в Тюмени дойдет до пиковых значений в +38 именно 11 июля. Уже после среды погода упадет до +25, а в регионе начнутся дожди.
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