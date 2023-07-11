11 июля 2023
10 июля 2023

В ЯНАО приступили к реализации важного федерального проекта

«Ростелеком» ликвидирует цифровое неравенство в отдаленных поселках ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО обеспечат сотовой связью отдаленные поселки Фото:

В ЯНАО ПАО «Ростелеком» приступил к ликвидации цифрового неравенства в рамках федерального проекта. Перед специалистами стоит задача обеспечить сотовой связью и интернетом труднодоступные поселки округа, сообщили в пресс-службе интернет-провайдера.

«Жители Ямала должны иметь возможность использовать современные цифровые сервисы, вне зависимости от удаленности населенного пункта. Второй этап федерального проекта устранения цифрового неравенства включает установку вышек связи в малых населенных пунктах, где живет от 100 до 500 человек», — приводит слова директора депсвязи ЯНАО Константина Оболтина пресс-служба ПАО «Ростелеком».

Первая базовая станция сотовой связи начала работу в отдаленном поселении Усть-Войкары Шурышкарского района ЯНАО. Станция находится в непосредственной близости от жилых домов, до этого интернета в деревне никогда не было.

Ранее URA.RU рассказало, что специалисты «Ростелеком» установили камеры в Надыме. Тем самым, город взят под полный видеоконтроль.

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В ЯНАО ПАО «Ростелеком» приступил к ликвидации цифрового неравенства в рамках федерального проекта. Перед специалистами стоит задача обеспечить сотовой связью и интернетом труднодоступные поселки округа, сообщили в пресс-службе интернет-провайдера. «Жители Ямала должны иметь возможность использовать современные цифровые сервисы, вне зависимости от удаленности населенного пункта. Второй этап федерального проекта устранения цифрового неравенства включает установку вышек связи в малых населенных пунктах, где живет от 100 до 500 человек», — приводит слова директора депсвязи ЯНАО Константина Оболтина пресс-служба ПАО «Ростелеком». Первая базовая станция сотовой связи начала работу в отдаленном поселении Усть-Войкары Шурышкарского района ЯНАО. Станция находится в непосредственной близости от жилых домов, до этого интернета в деревне никогда не было. Ранее URA.RU рассказало, что специалисты «Ростелеком» установили камеры в Надыме. Тем самым, город взят под полный видеоконтроль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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