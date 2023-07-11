В ЯНАО приступили к реализации важного федерального проекта

«Ростелеком» ликвидирует цифровое неравенство в отдаленных поселках ЯНАО

12 июля 2023 в 12:13 Размер текста - 17 +

В ЯНАО обеспечат сотовой связью отдаленные поселки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ЯНАО ПАО «Ростелеком» приступил к ликвидации цифрового неравенства в рамках федерального проекта. Перед специалистами стоит задача обеспечить сотовой связью и интернетом труднодоступные поселки округа, сообщили в пресс-службе интернет-провайдера. «Жители Ямала должны иметь возможность использовать современные цифровые сервисы, вне зависимости от удаленности населенного пункта. Второй этап федерального проекта устранения цифрового неравенства включает установку вышек связи в малых населенных пунктах, где живет от 100 до 500 человек», — приводит слова директора депсвязи ЯНАО Константина Оболтина пресс-служба ПАО «Ростелеком». Первая базовая станция сотовой связи начала работу в отдаленном поселении Усть-Войкары Шурышкарского района ЯНАО. Станция находится в непосредственной близости от жилых домов, до этого интернета в деревне никогда не было. Ранее URA.RU рассказало, что специалисты «Ростелеком» установили камеры в Надыме. Тем самым, город взят под полный видеоконтроль.

В ЯНАО ПАО «Ростелеком» приступил к ликвидации цифрового неравенства в рамках федерального проекта. Перед специалистами стоит задача обеспечить сотовой связью и интернетом труднодоступные поселки округа, сообщили в пресс-службе интернет-провайдера. «Жители Ямала должны иметь возможность использовать современные цифровые сервисы, вне зависимости от удаленности населенного пункта. Второй этап федерального проекта устранения цифрового неравенства включает установку вышек связи в малых населенных пунктах, где живет от 100 до 500 человек», — приводит слова директора депсвязи ЯНАО Константина Оболтина пресс-служба ПАО «Ростелеком». Первая базовая станция сотовой связи начала работу в отдаленном поселении Усть-Войкары Шурышкарского района ЯНАО. Станция находится в непосредственной близости от жилых домов, до этого интернета в деревне никогда не было. Ранее URA.RU рассказало, что специалисты «Ростелеком» установили камеры в Надыме. Тем самым, город взят под полный видеоконтроль.