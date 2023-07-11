Мишустин выделил Челябинской области на дороги еще 146 млн рублей

12 июля 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

Дополнительные средства предназначены на дороги областного центра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Федеральный бюджет перечислит Челябинской области на ремонт и реконструкцию дорог дополнительно 146 млн рублей. Распоряжение о распределении средств подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили 12 июля в пресс-службе правительства области. «На федеральном уровне отмечены высокие темпы дорожных работ на Южном Урале. По решению правительства РФ Челябинской области выделены дополнительная субсидия в146 млн рублей. На эти средства завершится строительство улицы 3-я Эльтонской в Челябинске по программе „Стимул“, что обеспечит транспортную доступность территории микрорайона Чурилово», — пояснили URA.RU в пресс-службе. Сейчас в регионе опережающими темпами идет реализация проекта «Дорожный рывок». По данным миндортранса области, в эксплуатацию уже введено порядка 200 километров из запланированных на этот год 710 километров. Еще 500 километров дорог сейчас ремонтируются.

Федеральный бюджет перечислит Челябинской области на ремонт и реконструкцию дорог дополнительно 146 млн рублей. Распоряжение о распределении средств подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили 12 июля в пресс-службе правительства области. «На федеральном уровне отмечены высокие темпы дорожных работ на Южном Урале. По решению правительства РФ Челябинской области выделены дополнительная субсидия в146 млн рублей. На эти средства завершится строительство улицы 3-я Эльтонской в Челябинске по программе „Стимул“, что обеспечит транспортную доступность территории микрорайона Чурилово», — пояснили URA.RU в пресс-службе. Сейчас в регионе опережающими темпами идет реализация проекта «Дорожный рывок». По данным миндортранса области, в эксплуатацию уже введено порядка 200 километров из запланированных на этот год 710 километров. Еще 500 километров дорог сейчас ремонтируются.