На Урале искусственный интеллект будет предсказывать лесные пожары

В Свердловской области будут применять технологии искусственного интеллекта в природоохранной деятельности. В частности, ИИ будет предсказывать лесные пожары. Соответствующее соглашение было подписано между региональным министром природных ресурсов и экологии Денисом Мамонтовым и управляющим Свердловским отделением Сбербанка Владиславом Шиленко 12 июля в рамках международной выставки «Иннопром 2023». Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП).
«Внедрение современных цифровых сервисов на базе искусственного интеллекта поможет мониторить несанкционированные свалки бытовых объектов, незаконную вырубку леса. Также искусственный интеллект позволит прогнозировать и предупреждать лесные пожары», — сказано в сообщении ДИПа.
В Екатеринбурге стартовала промышленная выставка «Иннопром 2023». Мероприятие проходит в стенах «ЭКСПО-Екатеринбург» с 10 по 13 июля. Многие отечественные и иностранные компании показывают свои разработки в сфере искусственного интеллекта. Вся информация о выставке — в материале URA.RU.
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