11 июля 2023

На Урале искусственный интеллект будет предсказывать лесные пожары

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Павильон "Космос" ВДНХ. Москва, ии, искусственный интеллект, технологии, биология, химия, наука, физика, космонавтика, информационные технологии, информатика, павильон космос, аэронавтика, нейросеть, нейронка, ai, нейронная сеть
За свердловскими пожарами будет следить искусственный интеллект Фото:
новость из сюжета
ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге

В Свердловской области будут применять технологии искусственного интеллекта в природоохранной деятельности. В частности, ИИ будет предсказывать лесные пожары. Соответствующее соглашение было подписано между региональным министром природных ресурсов и экологии Денисом Мамонтовым и управляющим Свердловским отделением Сбербанка Владиславом Шиленко 12 июля в рамках международной выставки «Иннопром 2023». Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП).

«Внедрение современных цифровых сервисов на базе искусственного интеллекта поможет мониторить несанкционированные свалки бытовых объектов, незаконную вырубку леса. Также искусственный интеллект позволит прогнозировать и предупреждать лесные пожары», — сказано в сообщении ДИПа.

В Екатеринбурге стартовала промышленная выставка «Иннопром 2023». Мероприятие проходит в стенах «ЭКСПО-Екатеринбург» с 10 по 13 июля. Многие отечественные и иностранные компании показывают свои разработки в сфере искусственного интеллекта. Вся информация о выставке — в материале URA.RU.

Денис Мамонтов и Владислав Шиленко договорились сотрудничать
Денис Мамонтов и Владислав Шиленко договорились сотрудничать

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области будут применять технологии искусственного интеллекта в природоохранной деятельности. В частности, ИИ будет предсказывать лесные пожары. Соответствующее соглашение было подписано между региональным министром природных ресурсов и экологии Денисом Мамонтовым и управляющим Свердловским отделением Сбербанка Владиславом Шиленко 12 июля в рамках международной выставки «Иннопром 2023». Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Внедрение современных цифровых сервисов на базе искусственного интеллекта поможет мониторить несанкционированные свалки бытовых объектов, незаконную вырубку леса. Также искусственный интеллект позволит прогнозировать и предупреждать лесные пожары», — сказано в сообщении ДИПа. В Екатеринбурге стартовала промышленная выставка «Иннопром 2023». Мероприятие проходит в стенах «ЭКСПО-Екатеринбург» с 10 по 13 июля. Многие отечественные и иностранные компании показывают свои разработки в сфере искусственного интеллекта. Вся информация о выставке — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...