На Урале искусственный интеллект будет предсказывать лесные пожары 12 июля 2023 в 12:26 Размер текста - 17 + За свердловскими пожарами будет следить искусственный интеллект Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге В Свердловской области будут применять технологии искусственного интеллекта в природоохранной деятельности. В частности, ИИ будет предсказывать лесные пожары. Соответствующее соглашение было подписано между региональным министром природных ресурсов и экологии Денисом Мамонтовым и управляющим Свердловским отделением Сбербанка Владиславом Шиленко 12 июля в рамках международной выставки «Иннопром 2023». Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Внедрение современных цифровых сервисов на базе искусственного интеллекта поможет мониторить несанкционированные свалки бытовых объектов, незаконную вырубку леса. Также искусственный интеллект позволит прогнозировать и предупреждать лесные пожары», — сказано в сообщении ДИПа. В Екатеринбурге стартовала промышленная выставка «Иннопром 2023». Мероприятие проходит в стенах «ЭКСПО-Екатеринбург» с 10 по 13 июля. Многие отечественные и иностранные компании показывают свои разработки в сфере искусственного интеллекта. Вся информация о выставке — в материале URA.RU. Денис Мамонтов и Владислав Шиленко договорились сотрудничать ФОТО: департамент информационной политики Свердловской области В Свердловской области будут применять технологии искусственного интеллекта в природоохранной деятельности. В частности, ИИ будет предсказывать лесные пожары. Соответствующее соглашение было подписано между региональным министром природных ресурсов и экологии Денисом Мамонтовым и управляющим Свердловским отделением Сбербанка Владиславом Шиленко 12 июля в рамках международной выставки «Иннопром 2023». Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Внедрение современных цифровых сервисов на базе искусственного интеллекта поможет мониторить несанкционированные свалки бытовых объектов, незаконную вырубку леса. Также искусственный интеллект позволит прогнозировать и предупреждать лесные пожары», — сказано в сообщении ДИПа. В Екатеринбурге стартовала промышленная выставка «Иннопром 2023». Мероприятие проходит в стенах «ЭКСПО-Екатеринбург» с 10 по 13 июля. Многие отечественные и иностранные компании показывают свои разработки в сфере искусственного интеллекта. Вся информация о выставке — в материале URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям