11 июля 2023

На тюменской набережной открыли памятник Владимиру Высоцкому

© Служба новостей «URA.RU»
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Памятник появился на набережной Фото:

В Тюмени на верхнем уровне набережной реки Туры торжественно открыли памятник певцу и поэту Владимиру Высоцкому. На церемонию приехал его сын Никита Высоцкий, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Несмотря на то, что есть улицы с его именем, есть даже корабли, теперь есть и в Тюмени памятник. Высоцкий не становится далеким историческим персонажем, остается нашим современником, остается нужен. Его слова звучат очень часто, будто написаны вчера, а не 50 лет назад», — заявил Никита Высоцкий на открытии.

Создатель скульптуры объяснил, что изначально Владимир Высоцкий должен был быть в рубашке, однако потом концепцию пересмотрели и одели поэта в свитер. Рядом с памятником появилась табуретка с блокнотом, где написаны строчки из песни «Тюменская нефть».

Анонс появления памятника Высоцкому в мае сделал мэр Тюмени Руслан Кухарук. Как заявил глава города, создание и установку сооружения на себя взяли спонсоры, а поставят его на смотровой площади набережной.

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В Тюмени на верхнем уровне набережной реки Туры торжественно открыли памятник певцу и поэту Владимиру Высоцкому. На церемонию приехал его сын Никита Высоцкий, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Несмотря на то, что есть улицы с его именем, есть даже корабли, теперь есть и в Тюмени памятник. Высоцкий не становится далеким историческим персонажем, остается нашим современником, остается нужен. Его слова звучат очень часто, будто написаны вчера, а не 50 лет назад», — заявил Никита Высоцкий на открытии. Создатель скульптуры объяснил, что изначально Владимир Высоцкий должен был быть в рубашке, однако потом концепцию пересмотрели и одели поэта в свитер. Рядом с памятником появилась табуретка с блокнотом, где написаны строчки из песни «Тюменская нефть». Анонс появления памятника Высоцкому в мае сделал мэр Тюмени Руслан Кухарук. Как заявил глава города, создание и установку сооружения на себя взяли спонсоры, а поставят его на смотровой площади набережной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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