Мест, где можно сделать красивые фото в соцсети, в Екатеринбурге предостаточно Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Сегодня, 12 июля, в России празднуется День фотографа. По случаю праздника URA.RU подготовило подборку классных мест для летних фото в центре Екатеринбурга.

Сквер за Оперным театром

Место находится за Оперным театром, расположенным по адресу проспект Ленина, дом 46а. Здесь есть все для любителей красивых фотографий: зеленые аллеи, яркие красочные клумбы с цветами, архитектурные строения. До следующей локации далеко ходить не нужно, в этом же сквере находится фонтан. Здесь можно сделать много освежающих фото в такие жаркие дни, а с приходом темноты фотографии обретут новые краски — у фонтана включается цветная подсветка, которая наполнит фотографии атмосферной ночного мегаполиса.

Фото: Московец Илья © URA.RU

Ресторан «Мысли вслух»

Локация находится на месте старинной усадьбы на улице Пушкина, 8, где в начале XX века находился дом стоматолога Самуила Асса. Дом отреставрировали, но вайб эпохи модерна сохранился в этом заведении. Место идеально подойдет для любителей свежих и ярких фото, интерьер ресторана напоминает волшебный сад с вечнозеленой флорой.

Фото: URA.RU

Сад возле Косого дома

Небольшой сад, напоминающий японские сады, расположен на улице Горького, 14. Несмотря на его небольшой размер, локаций для фото тут достаточно. Можно сделать креативные фото в стиле японских гейш или лесных эльфов.

Сад пользуется большой популярностью у горожан Фото: URA.RU

Кофейня Lozza Coffee

Гастрокофейня с видом на Плотинку расположена на одной их старейших улиц Екатеринбурга по адресу: Горького, 4д. Локация понравится любителям современного стиля. Лаконичный и минималистичный дизайн в тандеме с преимущественно спокойными оттенками. В кофейне есть летняя веранда с видом на Плотинку, где можно сделать атмосферные фото.

Ресторан «Неизвестный»

Уютное бистро, расположенное по адресу: Чернышевского, 8. Ресторан имеет как летнюю террасу, которая идеально подойдет для романтической фотоссесии в вечернее время суток, так и зал внутри заведения с необычными инсталляциями и живыми цветами.

В первом случае фото сделано в Lozza Coffee, во второй — в бистро «Неизвестный» Фото: URA.RU