11 июля 2023

Тюменский бизнес готов выйти на рынки Южной Америки и Африки

Тюменские предприниматели обсуждают возможности сотрудничества с Бразилией и африканскими странами
© Служба новостей «URA.RU»
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Футбольные болельщики в Москве, флаг бразилии, бразильские болельщики
По мнению предпринимателей, экономический профиль Бразилии совпадает с возможностями Тюменской области Фото:

Тюменский бизнес при создании удачных условий готов выходить на рынки южноамериканских и африканских стран. Об этом на фоне проходящей в Екатеринбурге выставки «Иннопром-2023» сообщил URA.RU источник в предпринимательской среде Тюменской области.

«Сейчас тюменские производители готовы свой товар и свои услуги, информационные технологии показать не только на евразийском континенте. Ребята в Екатеринбурге пообщались с торговыми представителями стран, я думаю, больше всего интереса к Бразилии и африканским странам. Бразилия вообще имеет схожий с Тюменской областью профиль, это сельскохозяйственная страна, нам есть чему друг у друга поучиться, и наши наработки могут очень бразильцев заинтересовать», — пояснил URA.RU источник.

По его словам, о первых шагах такого сотрудничества говорить пока очень рано. Одна из главных задач, которую предстоит решить в ближайшее время, — это разработка логистических цепочек. «Одни из самых важных вопросов, о которых говорили с торговыми представителями — условия оплаты и логистические цепочки», — подтвердила по итогам первых переговоров директор центра внешнеэкономической деятельности торгово-промышленной палаты области Екатерина Ульянцева.

Ранее URA.RU рассказало, что Тюмени предстоит наращивать сырьевую базу для собственных производств. В частности, один из экспортеров жалуется на нехватку сырья для изготовления рапсового масла.

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Тюменский бизнес при создании удачных условий готов выходить на рынки южноамериканских и африканских стран. Об этом на фоне проходящей в Екатеринбурге выставки «Иннопром-2023» сообщил URA.RU источник в предпринимательской среде Тюменской области. «Сейчас тюменские производители готовы свой товар и свои услуги, информационные технологии показать не только на евразийском континенте. Ребята в Екатеринбурге пообщались с торговыми представителями стран, я думаю, больше всего интереса к Бразилии и африканским странам. Бразилия вообще имеет схожий с Тюменской областью профиль, это сельскохозяйственная страна, нам есть чему друг у друга поучиться, и наши наработки могут очень бразильцев заинтересовать», — пояснил URA.RU источник. По его словам, о первых шагах такого сотрудничества говорить пока очень рано. Одна из главных задач, которую предстоит решить в ближайшее время, — это разработка логистических цепочек. «Одни из самых важных вопросов, о которых говорили с торговыми представителями — условия оплаты и логистические цепочки», — подтвердила по итогам первых переговоров директор центра внешнеэкономической деятельности торгово-промышленной палаты области Екатерина Ульянцева. Ранее URA.RU рассказало, что Тюмени предстоит наращивать сырьевую базу для собственных производств. В частности, один из экспортеров жалуется на нехватку сырья для изготовления рапсового масла.
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© Служба новостей «URA.RU»
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