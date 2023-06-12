В Тюмени не хватает сырья для важного экспортного производства

Маслозаводу в Тюменской области не достаточно рапса, чтобы увеличить экспорт масла в Китай

13 июня 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

Для развития производства и увеличения экспорта в Тюменской области нужно растить втрое больше рапса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменской области необходимо выращивать как минимум в три раза больше рапса, чтобы обеспечить возможные объемы производства для экспорта на восток. Об этом в беседе с URA.RU рассказал начальник отдела продаж заводоуковского маслозавода Сергей Сиротенко. «У нас есть хороший рынок сбыта по маслу рапсовому и по жмыху, в Китай можем отправлять больше, чем сейчас. И есть техническая возможность расширять производство, а вот сырья не достаточно. У нас есть серьезные конкуренты и на Урале, и на Алтае, и сам Китай периодически покупает сырье. Поэтому пока развивать производство и усиливать экспорт проблематично», — пояснил URA.RU Сиротенко. По его словам, компания отвернулась от западных рынков в июле 2022 года, и сейчас открыта для партнерских отношений на Востоке. В частности, регулярными потребителями рапсового масла являются Турция, Арабские Эмираты, некоторые африканские страны. «Логистика на данном этапе развития производства не оправдана, далеко, и цена ниже, чем в Китае, поэтому пока работаем с Китаем», — добавил Сиротенко В настоящий момент Тюменская область производит порядка 16 тыс. тонн рапсового масла в год. Ранее URA.RU рассказало, что местные производители ищут новых партнеров в Саудовской Аравии.

Тюменской области необходимо выращивать как минимум в три раза больше рапса, чтобы обеспечить возможные объемы производства для экспорта на восток. Об этом в беседе с URA.RU рассказал начальник отдела продаж заводоуковского маслозавода Сергей Сиротенко. «У нас есть хороший рынок сбыта по маслу рапсовому и по жмыху, в Китай можем отправлять больше, чем сейчас. И есть техническая возможность расширять производство, а вот сырья не достаточно. У нас есть серьезные конкуренты и на Урале, и на Алтае, и сам Китай периодически покупает сырье. Поэтому пока развивать производство и усиливать экспорт проблематично», — пояснил URA.RU Сиротенко. По его словам, компания отвернулась от западных рынков в июле 2022 года, и сейчас открыта для партнерских отношений на Востоке. В частности, регулярными потребителями рапсового масла являются Турция, Арабские Эмираты, некоторые африканские страны. «Логистика на данном этапе развития производства не оправдана, далеко, и цена ниже, чем в Китае, поэтому пока работаем с Китаем», — добавил Сиротенко В настоящий момент Тюменская область производит порядка 16 тыс. тонн рапсового масла в год. Ранее URA.RU рассказало, что местные производители ищут новых партнеров в Саудовской Аравии.