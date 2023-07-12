Жителям Челябинска напомнили, на каких пляжах можно купаться

В Челябинске открыты для купания 19 пляжей
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Пляжный сезон. Челябинск, жара, лето, пляж, отдых
Челябинцев призывают соблюдать безопасность Фото:

Жителям Челябинска напомнили, на каких пляжах города можно купаться. Информацию об этом 12 июля распространила городская администрация.

«На этой неделе в городе погибли несколько человек, купающихся в несанкционированных местах. Мы призываем челябинцев при выборе места для отдыха отдавать предпочтение безопасности», — говорится в сообщении управления безопасности жизнедеятельности города.

В управлении напомнили, что в городе функционирует 19 пляжей. На них все оборудовано для купания и дежурят матросы-спасатели.

На озере Смолино:

  • пляж «Новороссийский», ул. Новороссийская (рядом с домом № 79);
  • пляж «Смолинский», пер. Дачный, 2А/2;
  • пляж «Спортивный», ул. Магнитогорская;
  • пляж «Солнечный берег», в районе дома № 70\1 по ул. Хуторной;
  • пляж «Хуторная 84» в районе дома № 84 по ул. Хуторной (отдых без купания);
  • пляж ГК «Березка», ул. Чапаева, 118;
  • пляж ГК «Смолино парк», ул. Чапаева, 114;
  • пляж «Tanzania Relax Beach», ул. Чапаева, 96б;
  • пляж ГБУЗ «Челябинский областной центр реабилитации», ул. Чапаева, 122.

На Первом озере:

  • пляж «Первоозерный», пер. Мамина, 1а;
  • пляж «Чуриловский», Чурилово, ул. Черничная;
  • пляж «Чайка», Бродокалмакский тракт;
  • пляж «Восточный берег», рядом с пансионатом ветеранов войны и труда на пересечении проспекта Давыдова — ул. Хохрякова.

На Шершневском водохранилище:

  • пляж «Шершневский», ул. Шершневский бор, 6/1;
  • пляж «Белый парус», ул. Центральная, 3в/1;
  • пляж «Городской», ул. Худякова, Шершневское водохранилище (отдых без купания);
  • пляж «Каспийский берег», ул. Центральная, 3в/1 (отдых без купания);
  • пляж Центра активного отдыха «Русские забавы», 1-й километр Западного шоссе на берегу Шершневского водохранилища (отдых без купания).

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Жителям Челябинска напомнили, на каких пляжах города можно купаться. Информацию об этом 12 июля распространила городская администрация. «На этой неделе в городе погибли несколько человек, купающихся в несанкционированных местах. Мы призываем челябинцев при выборе места для отдыха отдавать предпочтение безопасности», — говорится в сообщении управления безопасности жизнедеятельности города. В управлении напомнили, что в городе функционирует 19 пляжей. На них все оборудовано для купания и дежурят матросы-спасатели. На озере Смолино: На Первом озере: На Шершневском водохранилище:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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