Жителям Челябинска напомнили, на каких пляжах можно купаться

В Челябинске открыты для купания 19 пляжей

Челябинцев призывают соблюдать безопасность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителям Челябинска напомнили, на каких пляжах города можно купаться. Информацию об этом 12 июля распространила городская администрация.

«На этой неделе в городе погибли несколько человек, купающихся в несанкционированных местах. Мы призываем челябинцев при выборе места для отдыха отдавать предпочтение безопасности», — говорится в сообщении управления безопасности жизнедеятельности города.

В управлении напомнили, что в городе функционирует 19 пляжей. На них все оборудовано для купания и дежурят матросы-спасатели.

На озере Смолино:

пляж «Новороссийский», ул. Новороссийская (рядом с домом № 79);

пляж «Смолинский», пер. Дачный, 2А/2;

пляж «Спортивный», ул. Магнитогорская;

пляж «Солнечный берег», в районе дома № 70\1 по ул. Хуторной;

пляж «Хуторная 84» в районе дома № 84 по ул. Хуторной (отдых без купания);

пляж ГК «Березка», ул. Чапаева, 118;

пляж ГК «Смолино парк», ул. Чапаева, 114;

пляж «Tanzania Relax Beach», ул. Чапаева, 96б;

пляж ГБУЗ «Челябинский областной центр реабилитации», ул. Чапаева, 122.

На Первом озере:

пляж «Первоозерный», пер. Мамина, 1а;

пляж «Чуриловский», Чурилово, ул. Черничная;

пляж «Чайка», Бродокалмакский тракт;

пляж «Восточный берег», рядом с пансионатом ветеранов войны и труда на пересечении проспекта Давыдова — ул. Хохрякова.

На Шершневском водохранилище: