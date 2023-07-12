Жителям Челябинска напомнили, на каких пляжах можно купаться

Челябинцев призывают соблюдать безопасность
Жителям Челябинска напомнили, на каких пляжах города можно купаться. Информацию об этом 12 июля распространила городская администрация.
«На этой неделе в городе погибли несколько человек, купающихся в несанкционированных местах. Мы призываем челябинцев при выборе места для отдыха отдавать предпочтение безопасности», — говорится в сообщении управления безопасности жизнедеятельности города.
В управлении напомнили, что в городе функционирует 19 пляжей. На них все оборудовано для купания и дежурят матросы-спасатели.
На озере Смолино:
- пляж «Новороссийский», ул. Новороссийская (рядом с домом № 79);
- пляж «Смолинский», пер. Дачный, 2А/2;
- пляж «Спортивный», ул. Магнитогорская;
- пляж «Солнечный берег», в районе дома № 70\1 по ул. Хуторной;
- пляж «Хуторная 84» в районе дома № 84 по ул. Хуторной (отдых без купания);
- пляж ГК «Березка», ул. Чапаева, 118;
- пляж ГК «Смолино парк», ул. Чапаева, 114;
- пляж «Tanzania Relax Beach», ул. Чапаева, 96б;
- пляж ГБУЗ «Челябинский областной центр реабилитации», ул. Чапаева, 122.
На Первом озере:
- пляж «Первоозерный», пер. Мамина, 1а;
- пляж «Чуриловский», Чурилово, ул. Черничная;
- пляж «Чайка», Бродокалмакский тракт;
- пляж «Восточный берег», рядом с пансионатом ветеранов войны и труда на пересечении проспекта Давыдова — ул. Хохрякова.
На Шершневском водохранилище:
- пляж «Шершневский», ул. Шершневский бор, 6/1;
- пляж «Белый парус», ул. Центральная, 3в/1;
- пляж «Городской», ул. Худякова, Шершневское водохранилище (отдых без купания);
- пляж «Каспийский берег», ул. Центральная, 3в/1 (отдых без купания);
- пляж Центра активного отдыха «Русские забавы», 1-й километр Западного шоссе на берегу Шершневского водохранилища (отдых без купания).
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.