В Челябинске пройдет вечер самого загадочного художника стрит-арта

Челябинский кинотеатр имени Пушкина приглашает на вечер, посвященный Бэнкси

Никто не знает, как по-настоящему зовут Бэнкси, и как он выглядит Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске 20 июля пройдет вечер, посвященный самому известному представителю стрит-арта, работающему под псевдонимом Бэнкси. Анонс мероприятия разместил кинотеатр им. А.С. Пушкина.

«В четверг, 20 июля 2023, в 19:00 состоится культурный вечер, посвященный одному из самых загадочных художников современности — Бэнкси. В программе: просмотр документального фильма, лекция от искусствоведа о зарождении стрит-арта и немного сюрпризов», — сказано на сайте кинотеатра.

Бэнкси — псевдоним анонимного английского андерграундного художника уличного искусства, политического активиста и режиссера, работающего с 1990-х годов. Настоящее имя и происхождение Бэнкси неизвестны.