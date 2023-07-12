В Челябинске пройдет вечер самого загадочного художника стрит-арта

Челябинский кинотеатр имени Пушкина приглашает на вечер, посвященный Бэнкси
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Результ/арт в Екатеринбурге, современное искусство, стрит-арт
Никто не знает, как по-настоящему зовут Бэнкси, и как он выглядит Фото:

В Челябинске 20 июля пройдет вечер, посвященный самому известному представителю стрит-арта, работающему под псевдонимом Бэнкси. Анонс мероприятия разместил кинотеатр им. А.С. Пушкина.

«В четверг, 20 июля 2023, в 19:00 состоится культурный вечер, посвященный одному из самых загадочных художников современности — Бэнкси. В программе: просмотр документального фильма, лекция от искусствоведа о зарождении стрит-арта и немного сюрпризов», — сказано на сайте кинотеатра.

Бэнкси — псевдоним анонимного английского андерграундного художника уличного искусства, политического активиста и режиссера, работающего с 1990-х годов. Настоящее имя и происхождение Бэнкси неизвестны.

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В Челябинске 20 июля пройдет вечер, посвященный самому известному представителю стрит-арта, работающему под псевдонимом Бэнкси. Анонс мероприятия разместил кинотеатр им. А.С. Пушкина. «В четверг, 20 июля 2023, в 19:00 состоится культурный вечер, посвященный одному из самых загадочных художников современности — Бэнкси. В программе: просмотр документального фильма, лекция от искусствоведа о зарождении стрит-арта и немного сюрпризов», — сказано на сайте кинотеатра. Бэнкси — псевдоним анонимного английского андерграундного художника уличного искусства, политического активиста и режиссера, работающего с 1990-х годов. Настоящее имя и происхождение Бэнкси неизвестны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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