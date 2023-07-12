В Екатеринбурге туристов будут водить на экскурсии на майонезный завод и в кондитерские цеха

Администрация Екатеринбурга, «Жировой комбинат» (производит майонез ЕЖК) и кондитерская фабрика «9 островов» планируют совместными усилиями развивать в городе промышленный туризм. Туристам будут предлагать экскурсии на предприятия. Об этом сообщает мэрия города.
«Администрация городаи представители двух крупных пищевых предприятий уральской столицы (АО „Жировой комбинат“ и кондитерская фабрика „9 островов“) 12 июля на международной промышленной выставке „Иннопром“ заключили соглашения о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма», — рассказали в пресс-службе горадминистрации. В подписании документа участвовали заместитель мэра Сергей Плахотин, директор «Русагро» в Екатеринбурге Андрей Рыбаков и представитель кондитерской фабрики «9 островов» Наталья Смолькина.
Кроме экскурсий, стороны будут создавать совместные образовательные, профориентационные, творческие и просветительские программы. По мнению Плахотина, такой формат поможет туристической сфере города. «На многих городских предприятиях такие экскурсии уже существуют, и мы хотим оказать содействие в привлечении к ним потребителей услуг. Сегодня мы сделали первый серьезный шаг на этом пути, официально закрепленный на бумаге», — заявил замглавы.
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