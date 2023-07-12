В Екатеринбурге туристов будут водить на экскурсии на майонезный завод и в кондитерские цеха

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Экскурсия по частной сыроварне "Соболев Сыр". Екатеринбург, экскурсия, частная сыроварня, соболев максим
Промышленные экскурсии помогут развивать туристическую сферу города Фото:
новость из сюжета
ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге

Администрация Екатеринбурга, «Жировой комбинат» (производит майонез ЕЖК) и кондитерская фабрика «9 островов» планируют совместными усилиями развивать в городе промышленный туризм. Туристам будут предлагать экскурсии на предприятия. Об этом сообщает мэрия города.

«Администрация городаи представители двух крупных пищевых предприятий уральской столицы (АО „Жировой комбинат“ и кондитерская фабрика „9 островов“) 12 июля на международной промышленной выставке „Иннопром“ заключили соглашения о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма», — рассказали в пресс-службе горадминистрации. В подписании документа участвовали заместитель мэра Сергей Плахотин, директор «Русагро» в Екатеринбурге Андрей Рыбаков и представитель кондитерской фабрики «9 островов» Наталья Смолькина.

Кроме экскурсий, стороны будут создавать совместные образовательные, профориентационные, творческие и просветительские программы. По мнению Плахотина, такой формат поможет туристической сфере города. «На многих городских предприятиях такие экскурсии уже существуют, и мы хотим оказать содействие в привлечении к ним потребителей услуг. Сегодня мы сделали первый серьезный шаг на этом пути, официально закрепленный на бумаге», — заявил замглавы.

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Администрация Екатеринбурга, «Жировой комбинат» (производит майонез ЕЖК) и кондитерская фабрика «9 островов» планируют совместными усилиями развивать в городе промышленный туризм. Туристам будут предлагать экскурсии на предприятия. Об этом сообщает мэрия города. «Администрация городаи представители двух крупных пищевых предприятий уральской столицы (АО „Жировой комбинат“ и кондитерская фабрика „9 островов“) 12 июля на международной промышленной выставке „Иннопром“ заключили соглашения о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма», — рассказали в пресс-службе горадминистрации. В подписании документа участвовали заместитель мэра Сергей Плахотин, директор «Русагро» в Екатеринбурге Андрей Рыбаков и представитель кондитерской фабрики «9 островов» Наталья Смолькина. Кроме экскурсий, стороны будут создавать совместные образовательные, профориентационные, творческие и просветительские программы. По мнению Плахотина, такой формат поможет туристической сфере города. «На многих городских предприятиях такие экскурсии уже существуют, и мы хотим оказать содействие в привлечении к ним потребителей услуг. Сегодня мы сделали первый серьезный шаг на этом пути, официально закрепленный на бумаге», — заявил замглавы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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