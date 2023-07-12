Кремль: страны G7 совершают ошибку, гарантируя безопасность Украине

12 июля 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Россия ответит на предъявленные Украине гарантии безопасности, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Страны G7 допустят ошибку, предложив Украине гарантии безопасности во время второго дня саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Тема вступления Украина в НАТО … мы негативно относимся к ней… Мы считаем ошибочным и потенциально очень опасным предоставление каких бы то ни было гарантий безопасности Украине», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также отметил, что страны G7 игнорируют международные принципы и посягают на безопасность России. РФ ответит на это, подытожил Песков.

Страны G7 допустят ошибку, предложив Украине гарантии безопасности во время второго дня саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Тема вступления Украина в НАТО … мы негативно относимся к ней… Мы считаем ошибочным и потенциально очень опасным предоставление каких бы то ни было гарантий безопасности Украине», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также отметил, что страны G7 игнорируют международные принципы и посягают на безопасность России. РФ ответит на это, подытожил Песков.