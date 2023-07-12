Кремль: страны G7 совершают ошибку, гарантируя безопасность Украине

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Россия ответит на предъявленные Украине гарантии безопасности, отметил Дмитрий Песков Фото:

Страны G7 допустят ошибку, предложив Украине гарантии безопасности во время второго дня саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Тема вступления Украина в НАТО … мы негативно относимся к ней… Мы считаем ошибочным и потенциально очень опасным предоставление каких бы то ни было гарантий безопасности Украине», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также отметил, что страны G7 игнорируют международные принципы и посягают на безопасность России. РФ ответит на это, подытожил Песков.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Страны G7 допустят ошибку, предложив Украине гарантии безопасности во время второго дня саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Тема вступления Украина в НАТО … мы негативно относимся к ней… Мы считаем ошибочным и потенциально очень опасным предоставление каких бы то ни было гарантий безопасности Украине», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также отметил, что страны G7 игнорируют международные принципы и посягают на безопасность России. РФ ответит на это, подытожил Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...