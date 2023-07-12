Кремль: страны G7 совершают ошибку, гарантируя безопасность Украине

Россия ответит на предъявленные Украине гарантии безопасности, отметил Дмитрий Песков
Страны G7 допустят ошибку, предложив Украине гарантии безопасности во время второго дня саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Тема вступления Украина в НАТО … мы негативно относимся к ней… Мы считаем ошибочным и потенциально очень опасным предоставление каких бы то ни было гарантий безопасности Украине», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также отметил, что страны G7 игнорируют международные принципы и посягают на безопасность России. РФ ответит на это, подытожил Песков.
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