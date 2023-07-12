В каком случае могут изъять авто, купленное за границей

У конечных покупателей иномарок из Армении и Киргизии по заниженной стоимости могут изымать автомобили. Об этом заявила эксперт по таможенной политике Торгово-промышленной палаты РФ, руководитель группы таможенного регулирования и международной торговли ГК «Б1» Вильгельмина Шавшина.
«В самом консервативном сценарии последует изъятие автомобиля, если будет возбуждено административное преследование по ст. 16.21 КоАП РФ (незаконные пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка). Незаконное, потому что с них не были полностью уплачены таможенные платежи между границами государств — членов ЕАЭС», — рассказала Шавшина Газете.Ru.
Автоэксперт объяснила, что в случае, если автомобиль был продан по заниженной стоимости, претензии таможня будет предъявлять к конечному владельцу. По словам Шавшиной, принцип добросовестного покупателя на такие ситуации с «проблемным» автомобилем не распространяется.
Ранее автоэксперт Александр Горшков рассказал о способах перевозки китайских и японских автомобилей в Курганскую область. По его словам, растаможить иномарку в Казахстане или Киргизии дешевле и проще, чем ввозить автомобиль напрямую из Китая.
У конечных покупателей иномарок из Армении и Киргизии по заниженной стоимости могут изымать автомобили. Об этом заявила эксперт по таможенной политике Торгово-промышленной палаты РФ, руководитель группы таможенного регулирования и международной торговли ГК «Б1» Вильгельмина Шавшина. «В самом консервативном сценарии последует изъятие автомобиля, если будет возбуждено административное преследование по ст. 16.21 КоАП РФ (незаконные пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка). Незаконное, потому что с них не были полностью уплачены таможенные платежи между границами государств — членов ЕАЭС», — рассказала Шавшина Газете.Ru. Автоэксперт объяснила, что в случае, если автомобиль был продан по заниженной стоимости, претензии таможня будет предъявлять к конечному владельцу. По словам Шавшиной, принцип добросовестного покупателя на такие ситуации с «проблемным» автомобилем не распространяется. Ранее автоэксперт Александр Горшков рассказал о способах перевозки китайских и японских автомобилей в Курганскую область. По его словам, растаможить иномарку в Казахстане или Киргизии дешевле и проще, чем ввозить автомобиль напрямую из Китая.