Мурашко доложил Путину о снижении смертности от онкологии в России

В России достигнут высочайший показатель диагностики онкологии на ранних стадиях, заявил Михаил Мурашко
Смертность от онкологии в России снизилась на 7,5%. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«В России отмечается снижение смертности по онкологии до 7,5%», — заявил Мурашко в разговоре с президентом. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24». Он добавил, что в России достигнут самый высокий показатель диагностики онкологии на ранних стадиях равный 59,5%. Это значительное улучшение по сравнению с предыдущими периодами истории, заключил глава Минздрава.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.