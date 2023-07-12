Мурашко доложил Путину о снижении смертности от онкологии в России

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Михаил Мишустин в Душанбе. Москва, мурашко михаил
В России достигнут высочайший показатель диагностики онкологии на ранних стадиях, заявил Михаил Мурашко Фото:

Смертность от онкологии в России снизилась на 7,5%. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«В России отмечается снижение смертности по онкологии до 7,5%», — заявил Мурашко в разговоре с президентом. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24». Он добавил, что в России достигнут самый высокий показатель диагностики онкологии на ранних стадиях равный 59,5%. Это значительное улучшение по сравнению с предыдущими периодами истории, заключил глава Минздрава.

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Смертность от онкологии в России снизилась на 7,5%. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «В России отмечается снижение смертности по онкологии до 7,5%», — заявил Мурашко в разговоре с президентом. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24». Он добавил, что в России достигнут самый высокий показатель диагностики онкологии на ранних стадиях равный 59,5%. Это значительное улучшение по сравнению с предыдущими периодами истории, заключил глава Минздрава.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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