Город Курган второй день подряд отмечен как самая жаркая точка на карте России. Об этом сообщает курганский синоптик-любитель Илья Винштейн.
«Курган вновь самая жаркая точка страны. В 14 часов в Кургане было +40.1?. Это самое высокое значение среди всех станций страны. Уже побит рекорд 2019 года (+34.4?)», — написал Винштейн в группе «Погода45» во «ВКонтакте». В десятку самых жарких городов вошли также Шадринск и Макушино.
Ранее URA.RU писало, что Курган в третий раз за лето стал самым жарким городом России. Синоптики ставили город на первое место в списке 2 и 3 июня, а также 11 июля. На последующие три дня в Курганской области прогнозируют снижение температуры воздуха до +11? ночью, а также дожди, грозы и град.
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