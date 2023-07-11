11 июля 2023

Курган второй день подряд становится самым жарким городом страны. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Курган, лето, жара, пекло
Курган стал самым жарким городом России 11 и 12 июля 2023 года Фото:

Город Курган второй день подряд отмечен как самая жаркая точка на карте России. Об этом сообщает курганский синоптик-любитель Илья Винштейн.

«Курган вновь самая жаркая точка страны. В 14 часов в Кургане было +40.1?. Это самое высокое значение среди всех станций страны. Уже побит рекорд 2019 года (+34.4?)», — написал Винштейн в группе «Погода45» во «ВКонтакте». В десятку самых жарких городов вошли также Шадринск и Макушино.

Ранее URA.RU писало, что Курган в третий раз за лето стал самым жарким городом России. Синоптики ставили город на первое место в списке 2 и 3 июня, а также 11 июля. На последующие три дня в Курганской области прогнозируют снижение температуры воздуха до +11? ночью, а также дожди, грозы и град.

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Город Курган второй день подряд отмечен как самая жаркая точка на карте России. Об этом сообщает курганский синоптик-любитель Илья Винштейн. «Курган вновь самая жаркая точка страны. В 14 часов в Кургане было +40.1?. Это самое высокое значение среди всех станций страны. Уже побит рекорд 2019 года (+34.4?)», — написал Винштейн в группе «Погода45» во «ВКонтакте». В десятку самых жарких городов вошли также Шадринск и Макушино. Ранее URA.RU писало, что Курган в третий раз за лето стал самым жарким городом России. Синоптики ставили город на первое место в списке 2 и 3 июня, а также 11 июля. На последующие три дня в Курганской области прогнозируют снижение температуры воздуха до +11? ночью, а также дожди, грозы и град.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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