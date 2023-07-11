В Курганской области прогнозируют град и похолодание до +11 градусов. Скрин

12 июля 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

В Курганской области на 13 июля прогнозируют грозы и град Фото: Кондрат Александров © URA.RU В Курганской области после аномальной жары температура воздуха упадет до +11 градусов ночью, пройдут дожди, грозы, местами возможен град. Прогноз погоды на ближайшие три дня опубликовал Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «Прогноз погоды по Курганской области на 13 июля: температура воздуха ночью +18,+23; днем +27,+32, по крайнему востоку 36-37; облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, град. На 14 июля: температура воздуха ночью +13,+18, днем +23,+28, облачно с прояснениями, местами сильный дождь. На 15 июля ожидается температура воздуха ночью +11,+16, днем +18,+23, облачно с прояснениями, дождь», — указано в прогнозе Курганского ЦГМС. По данным портала «Яндекс. Погода», на последующие два дня в Кургане пройдут ливни, ночью будет +16,+14, а днем +27,+22. В пятницу, 15 июля, будет пасмурно; днем +22, ночью +14. Ранее URA.RU писало, что в Кургане зафиксировали несколько температурных рекордов с начала лета. По данным портала «Погода45», 11 июля курганская метеостанция зафиксировала максимум +41.2 градусов. Это новый абсолютный максимум в Кургане за 130 лет наблюдений. Предыдущий рекорд был зафиксирован 30 июля 1952 года (+40.5), отмечает синоптик-любитель Илья Винштейн. Также три города Курганской области этим летом неоднократно становились самыми жаркими в стране. скрин: kurganpogoda.ru Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области после аномальной жары температура воздуха упадет до +11 градусов ночью, пройдут дожди, грозы, местами возможен град. Прогноз погоды на ближайшие три дня опубликовал Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «Прогноз погоды по Курганской области на 13 июля: температура воздуха ночью +18,+23; днем +27,+32, по крайнему востоку 36-37; облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, град. На 14 июля: температура воздуха ночью +13,+18, днем +23,+28, облачно с прояснениями, местами сильный дождь. На 15 июля ожидается температура воздуха ночью +11,+16, днем +18,+23, облачно с прояснениями, дождь», — указано в прогнозе Курганского ЦГМС. По данным портала «Яндекс. Погода», на последующие два дня в Кургане пройдут ливни, ночью будет +16,+14, а днем +27,+22. В пятницу, 15 июля, будет пасмурно; днем +22, ночью +14. Ранее URA.RU писало, что в Кургане зафиксировали несколько температурных рекордов с начала лета. По данным портала «Погода45», 11 июля курганская метеостанция зафиксировала максимум +41.2 градусов. Это новый абсолютный максимум в Кургане за 130 лет наблюдений. Предыдущий рекорд был зафиксирован 30 июля 1952 года (+40.5), отмечает синоптик-любитель Илья Винштейн. Также три города Курганской области этим летом неоднократно становились самыми жаркими в стране.