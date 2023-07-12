Губернатору Моору предстоит решить важный кадровый вопрос после переизбрания

Губернатор Александр Моор будет определяться с главой Тюмени в случае переизбрания в губернаторы
© Служба новостей «URA.RU»
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Областная дума. Тюмень, моор александр
Александру Моору предстоит определиться с главой Тюмени Фото:

После своего переизбрания губернатору Александру Моору предстоит решать важнейший кадровый вопрос: кто станет мэром Тюмени после повышения нынешнего. В тюменской политтусовке считают, что новым градоначальником станет глава Тобольска Максима Афанасьева.

«После успешного окончания Русланом Кухаруком школы губернаторов РАНХиГС слухи о переводе политика на федеральную должность умножились. Очевидно, что Кухарук, хоть и изберется на новый мэрский срок в этом октябре, не проработает до его окончания. Скорее всего, выбор Моора падет на его проверенного человека — Максима Афанасьева», — сообщают инсайдеры.

Считается, что Афанасьев на сегодняшний день наиболее вероятный «преемник» Кухарка. Хоть специфика двух городов сильно различается, губернатор сможет доверить Тюмень лишь максимально приближенному человеку с хорошими управленческими компетенциями. На сегодня Афанасьеву удается развивать город, балансируя между огромным количество групп влияния: промышленным гигантом «Сибуром», неподконтрольной думой, РПЦ. Умение договариваться, по данным источников агентства, станет для политика надежным подспорьем в новой должности главы Тюмени.

Неделями ранее мэр Кухарук окончил школу губернаторов РАНХиГС. Выпускников лично поздравил президент Владимир Путин.

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После своего переизбрания губернатору Александру Моору предстоит решать важнейший кадровый вопрос: кто станет мэром Тюмени после повышения нынешнего. В тюменской политтусовке считают, что новым градоначальником станет глава Тобольска Максима Афанасьева. «После успешного окончания Русланом Кухаруком школы губернаторов РАНХиГС слухи о переводе политика на федеральную должность умножились. Очевидно, что Кухарук, хоть и изберется на новый мэрский срок в этом октябре, не проработает до его окончания. Скорее всего, выбор Моора падет на его проверенного человека — Максима Афанасьева», — сообщают инсайдеры. Считается, что Афанасьев на сегодняшний день наиболее вероятный «преемник» Кухарка. Хоть специфика двух городов сильно различается, губернатор сможет доверить Тюмень лишь максимально приближенному человеку с хорошими управленческими компетенциями. На сегодня Афанасьеву удается развивать город, балансируя между огромным количество групп влияния: промышленным гигантом «Сибуром», неподконтрольной думой, РПЦ. Умение договариваться, по данным источников агентства, станет для политика надежным подспорьем в новой должности главы Тюмени. Неделями ранее мэр Кухарук окончил школу губернаторов РАНХиГС. Выпускников лично поздравил президент Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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