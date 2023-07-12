Мишустин, цифровой алкоголь и беспилотный КамАЗ: главные события «Иннопром-2023» за три дня. Фоторепортаж

Искусственный интеллект в промышленности стал главной темой «ИННОПРОМ 2023»

12 июля 2023 в 19:55 Размер текста - 17 +

Выставку «ИННОПРОМ 2023» посетили статусные российские чиновники Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге Международная выставка «ИННОПРОМ 2023» открылась в Екатеринбурге 10 июля. Мероприятие проходит на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО», которую за три дня посетили представители иностранных стран, а также статусные российские чиновники. Редакция URA.RU составила топ самых ярких событий и экспонатов главной промышленной выставки года. Первый день «ИННОПРОМА 2023» Первый день выставку посетили VIP-гости. Мероприятие посетил премьер-министр России Михаил Мишустин, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, премьер-министр Беларуси Роман Головченко, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, заместитель председателя правительства РФ и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин, а также полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев. Принимал почетных гостей «ИННОПРОМА 2023» губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Второй день «ИННОПРОМА 2023» Второй день международной промышленной выставки прошел в активной фазе подписания соглашений, которые изменят жизнь российских регионов и стран-участниц. Несмотря на температурный рекорд в +40 градусов на улице, в павильонах было комфортно. Гости «ИННОПРОМА 2023» отметили отсутствие пробок и очередей. Кроме всего, в Екатеринбурге началось строительство второй очереди кампуса Уральского федерального университета. Мероприятие посетили видные чиновники. Третий день «ИННОПРОМА 2023» Искусственный интеллект в промышленности стал главной темой третьего дня международной выставки. Приглашенные спикеры обсуждали работу исследовательских центров по искусственному интеллекту, а также то, какие перспективные направления развития искусственного интеллекта возможны в России вопреки санкционному давлению. А гости продолжали осматривать стенды. «Иннопром» — международная промышленная выставка в России, проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Начиная с 2011 года проходит на базе выставочного комплекса «Екатеринбург-Экспо». В 2012 году Правительство России присвоило выставке «Иннопром» федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля. Тысячи человек уже посетили мероприятие. Среди гостей были статусные чиновники и делегаты из зарубежных стран. Вся актуальная информация о главной выставке года — в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Международная выставка «ИННОПРОМ 2023» открылась в Екатеринбурге 10 июля. Мероприятие проходит на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО», которую за три дня посетили представители иностранных стран, а также статусные российские чиновники. Редакция URA.RU составила топ самых ярких событий и экспонатов главной промышленной выставки года. Первый день «ИННОПРОМА 2023» Первый день выставку посетили VIP-гости. Мероприятие посетил премьер-министр России Михаил Мишустин, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, премьер-министр Беларуси Роман Головченко, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, заместитель председателя правительства РФ и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин, а также полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев. Принимал почетных гостей «ИННОПРОМА 2023» губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Второй день «ИННОПРОМА 2023» Второй день международной промышленной выставки прошел в активной фазе подписания соглашений, которые изменят жизнь российских регионов и стран-участниц. Несмотря на температурный рекорд в +40 градусов на улице, в павильонах было комфортно. Гости «ИННОПРОМА 2023» отметили отсутствие пробок и очередей. Кроме всего, в Екатеринбурге началось строительство второй очереди кампуса Уральского федерального университета. Мероприятие посетили видные чиновники. Третий день «ИННОПРОМА 2023» Искусственный интеллект в промышленности стал главной темой третьего дня международной выставки. Приглашенные спикеры обсуждали работу исследовательских центров по искусственному интеллекту, а также то, какие перспективные направления развития искусственного интеллекта возможны в России вопреки санкционному давлению. А гости продолжали осматривать стенды. «Иннопром» — международная промышленная выставка в России, проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Начиная с 2011 года проходит на базе выставочного комплекса «Екатеринбург-Экспо». В 2012 году Правительство России присвоило выставке «Иннопром» федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля. Тысячи человек уже посетили мероприятие. Среди гостей были статусные чиновники и делегаты из зарубежных стран. Вся актуальная информация о главной выставке года — в материале URA.RU.