Международная выставка «ИННОПРОМ 2023» открылась в Екатеринбурге 10 июля. Мероприятие проходит на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО», которую за три дня посетили представители иностранных стран, а также статусные российские чиновники. Редакция URA.RU составила топ самых ярких событий и экспонатов главной промышленной выставки года.
Первый день «ИННОПРОМА 2023»
Первый день выставку посетили VIP-гости. Мероприятие посетил премьер-министр России Михаил Мишустин, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, премьер-министр Беларуси Роман Головченко, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, заместитель председателя правительства РФ и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин, а также полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев. Принимал почетных гостей «ИННОПРОМА 2023» губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Второй день «ИННОПРОМА 2023»
Второй день международной промышленной выставки прошел в активной фазе подписания соглашений, которые изменят жизнь российских регионов и стран-участниц. Несмотря на температурный рекорд в +40 градусов на улице, в павильонах было комфортно. Гости «ИННОПРОМА 2023» отметили отсутствие пробок и очередей. Кроме всего, в Екатеринбурге началось строительство второй очереди кампуса Уральского федерального университета. Мероприятие посетили видные чиновники.
Третий день «ИННОПРОМА 2023»
Искусственный интеллект в промышленности стал главной темой третьего дня международной выставки. Приглашенные спикеры обсуждали работу исследовательских центров по искусственному интеллекту, а также то, какие перспективные направления развития искусственного интеллекта возможны в России вопреки санкционному давлению. А гости продолжали осматривать стенды.
«Иннопром» — международная промышленная выставка в России, проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Начиная с 2011 года проходит на базе выставочного комплекса «Екатеринбург-Экспо». В 2012 году Правительство России присвоило выставке «Иннопром» федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля. Тысячи человек уже посетили мероприятие. Среди гостей были статусные чиновники и делегаты из зарубежных стран. Вся актуальная информация о главной выставке года — в материале URA.RU.
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