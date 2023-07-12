В топ самых красивых женщин Урала вошла 50-летняя пермячка. Фото

12 июля 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Инга Данилова выиграла множество российских конкурсов красоты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермячка Инга Данилова признана одной из самых красивых женщин в Уральском федеральном округе. В свои 50 лет она стала лауреатом премии «Топ-100 самых красивых женщин УРФО» за многочисленные победы на федеральных и международных конкурсах красоты. «Меня наградили в номинации „Красота“ за самые высокие титулы в конкурсах красоты. Я очень долго шла к этим победам. Четыре года назад пережила тяжелый развод. Мы с мужем жили вместе 25 лет. Но очень важно верить в себя в любом возрасте, поэтому я принимала участие в конкурсах и выигрывала их несмотря на то, что мне сейчас 50 лет», — рассказала Данилова корреспонденту агентства. Также она отметила, что организаторы лично пригласили пермячку приехать на мероприятие и получить награду. Премия «Топ-100 самых красивых женщин УРФО» прошла в Екатеринбурге 9 июля. В ней награждают не только за красоту, но и за достижения в бизнесе, политике, благотворительности и других сферах. Кубок и ленточку дали каждой участнице, но в разных номинациях Фото с личной страницы Инги Даниловой в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/id189777522

Пермячка Инга Данилова признана одной из самых красивых женщин в Уральском федеральном округе. В свои 50 лет она стала лауреатом премии «Топ-100 самых красивых женщин УРФО» за многочисленные победы на федеральных и международных конкурсах красоты. «Меня наградили в номинации „Красота“ за самые высокие титулы в конкурсах красоты. Я очень долго шла к этим победам. Четыре года назад пережила тяжелый развод. Мы с мужем жили вместе 25 лет. Но очень важно верить в себя в любом возрасте, поэтому я принимала участие в конкурсах и выигрывала их несмотря на то, что мне сейчас 50 лет», — рассказала Данилова корреспонденту агентства. Также она отметила, что организаторы лично пригласили пермячку приехать на мероприятие и получить награду. Премия «Топ-100 самых красивых женщин УРФО» прошла в Екатеринбурге 9 июля. В ней награждают не только за красоту, но и за достижения в бизнесе, политике, благотворительности и других сферах.