В топ самых красивых женщин Урала вошла 50-летняя пермячка. Фото

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Пресс-конференция по случаю официального старта регионального конкурса красоты и материнства «Миссис Россия Челябинск - 2020». Челябинск, корона
Инга Данилова выиграла множество российских конкурсов красоты Фото:

Пермячка Инга Данилова признана одной из самых красивых женщин в Уральском федеральном округе. В свои 50 лет она стала лауреатом премии «Топ-100 самых красивых женщин УРФО» за многочисленные победы на федеральных и международных конкурсах красоты.

«Меня наградили в номинации „Красота“ за самые высокие титулы в конкурсах красоты. Я очень долго шла к этим победам. Четыре года назад пережила тяжелый развод. Мы с мужем жили вместе 25 лет. Но очень важно верить в себя в любом возрасте, поэтому я принимала участие в конкурсах и выигрывала их несмотря на то, что мне сейчас 50 лет», — рассказала Данилова корреспонденту агентства.

Также она отметила, что организаторы лично пригласили пермячку приехать на мероприятие и получить награду. Премия «Топ-100 самых красивых женщин УРФО» прошла в Екатеринбурге 9 июля. В ней награждают не только за красоту, но и за достижения в бизнесе, политике, благотворительности и других сферах.

Кубок и ленточку дали каждой участнице, но в разных номинациях
Кубок и ленточку дали каждой участнице, но в разных номинациях

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Пермячка Инга Данилова признана одной из самых красивых женщин в Уральском федеральном округе. В свои 50 лет она стала лауреатом премии «Топ-100 самых красивых женщин УРФО» за многочисленные победы на федеральных и международных конкурсах красоты. «Меня наградили в номинации „Красота“ за самые высокие титулы в конкурсах красоты. Я очень долго шла к этим победам. Четыре года назад пережила тяжелый развод. Мы с мужем жили вместе 25 лет. Но очень важно верить в себя в любом возрасте, поэтому я принимала участие в конкурсах и выигрывала их несмотря на то, что мне сейчас 50 лет», — рассказала Данилова корреспонденту агентства. Также она отметила, что организаторы лично пригласили пермячку приехать на мероприятие и получить награду. Премия «Топ-100 самых красивых женщин УРФО» прошла в Екатеринбурге 9 июля. В ней награждают не только за красоту, но и за достижения в бизнесе, политике, благотворительности и других сферах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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