11 июля 2023

В ЯНАО два года не могут продать дом за 48 млн с курятником и огородом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Курятник. Курган, куры, курицы, курицы несушки
На территории дома есть курятник, огород и дом для собаки Фото:

В Салехарде (ЯНАО) почти два года не могут продать деревянный дом с личным выходом к реке. Недвижимость с курятником и огородом продается за 48 миллионов рублей, говорится в объявлении на «Авито».

«Дом за 48 миллионов рублей. Построен из бруса, внутри ручная резная отделка. На втором этаже четыре комнаты, ванна. На первом — кабинет, кухня-гостиная, хозяйственная комната и ванна», — пишет продавец.

Территория участка 2000 квадратных метров. Есть баня из бруса, беседка с камином. Также на территории размещен большой гараж на четыре машины, огород, курятник и дом для собаки. Сделан съезд для лодки в реку.

Ранее объявление о продаже этого дома выставляли в 2021 году. Продавец почти два года пытается избавиться от недвижимости, не уступая в цене.

Дом из бруса
Дом из бруса
Территория дома
Территория дома
Выход к реке
Выход к реке

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В Салехарде (ЯНАО) почти два года не могут продать деревянный дом с личным выходом к реке. Недвижимость с курятником и огородом продается за 48 миллионов рублей, говорится в объявлении на «Авито». «Дом за 48 миллионов рублей. Построен из бруса, внутри ручная резная отделка. На втором этаже четыре комнаты, ванна. На первом — кабинет, кухня-гостиная, хозяйственная комната и ванна», — пишет продавец. Территория участка 2000 квадратных метров. Есть баня из бруса, беседка с камином. Также на территории размещен большой гараж на четыре машины, огород, курятник и дом для собаки. Сделан съезд для лодки в реку. Ранее объявление о продаже этого дома выставляли в 2021 году. Продавец почти два года пытается избавиться от недвижимости, не уступая в цене.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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