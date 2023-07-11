В ЯНАО два года не могут продать дом за 48 млн с курятником и огородом. Фото

12 июля 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

На территории дома есть курятник, огород и дом для собаки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) почти два года не могут продать деревянный дом с личным выходом к реке. Недвижимость с курятником и огородом продается за 48 миллионов рублей, говорится в объявлении на «Авито». «Дом за 48 миллионов рублей. Построен из бруса, внутри ручная резная отделка. На втором этаже четыре комнаты, ванна. На первом — кабинет, кухня-гостиная, хозяйственная комната и ванна», — пишет продавец. Территория участка 2000 квадратных метров. Есть баня из бруса, беседка с камином. Также на территории размещен большой гараж на четыре машины, огород, курятник и дом для собаки. Сделан съезд для лодки в реку. Ранее объявление о продаже этого дома выставляли в 2021 году. Продавец почти два года пытается избавиться от недвижимости, не уступая в цене. Дом из бруса Авито Территория дома Авито Выход к реке Авито

В Салехарде (ЯНАО) почти два года не могут продать деревянный дом с личным выходом к реке. Недвижимость с курятником и огородом продается за 48 миллионов рублей, говорится в объявлении на «Авито». «Дом за 48 миллионов рублей. Построен из бруса, внутри ручная резная отделка. На втором этаже четыре комнаты, ванна. На первом — кабинет, кухня-гостиная, хозяйственная комната и ванна», — пишет продавец. Территория участка 2000 квадратных метров. Есть баня из бруса, беседка с камином. Также на территории размещен большой гараж на четыре машины, огород, курятник и дом для собаки. Сделан съезд для лодки в реку. Ранее объявление о продаже этого дома выставляли в 2021 году. Продавец почти два года пытается избавиться от недвижимости, не уступая в цене.