В Салехарде (ЯНАО) почти два года не могут продать деревянный дом с личным выходом к реке. Недвижимость с курятником и огородом продается за 48 миллионов рублей, говорится в объявлении на «Авито».
«Дом за 48 миллионов рублей. Построен из бруса, внутри ручная резная отделка. На втором этаже четыре комнаты, ванна. На первом — кабинет, кухня-гостиная, хозяйственная комната и ванна», — пишет продавец.
Территория участка 2000 квадратных метров. Есть баня из бруса, беседка с камином. Также на территории размещен большой гараж на четыре машины, огород, курятник и дом для собаки. Сделан съезд для лодки в реку.
Ранее объявление о продаже этого дома выставляли в 2021 году. Продавец почти два года пытается избавиться от недвижимости, не уступая в цене.
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