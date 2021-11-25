Дом в ЯНАО за 48 млн — самый дорогой, который выставили на продажу (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Деревянный коттедж с личным выходом к реке продается в Салехарде за 48 миллионов рублей. Этот дом самый дорогой, который продается в ЯНАО через сайт объявлений Avito.

«Дом из бруса, внутри ручная резная отделка. На втором этаже четыре комнаты, ванна. На первом — кабинет, кухня -зал, хозяйственная комната и ванна», — говорится в описании дома. Продавец просит за коттедж 48 миллионов рублей.

Территория участка составляет 2000 квадратных метров. На участке расположена брусовая баня, беседка с камином и гараж, рассчитанный на четыре автомобиля. Также на территории есть огород, курятник, дом для собаки и съезд для лодки в реку.

Ранее URA.RU сообщало, что самый дорогой дом, выставленный в ЯНАО на продаже, был коттедж за 35 миллионов рублей. Площадь этого дома составляла 748 квадратных метров, а располагался он на участке в семь соток.

Самый дорогой дом продают в Салехарде за 48 миллионов рублей Сайт Avito

На территории дома есть личный выход к реке Сайт Avito