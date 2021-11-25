25 ноября 2021
24 ноября 2021

Деревянный дом в ЯНАО продают за 48 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дачи челябинских ВИП на озере Увильды, которые требует снести прокуратура. Аргаяшский район, Челябинская область, зима, коттедж, дом в лесу
Дом в ЯНАО за 48 млн — самый дорогой, который выставили на продажу (архивное фото) Фото:

Деревянный коттедж с личным выходом к реке продается в Салехарде за 48 миллионов рублей. Этот дом самый дорогой, который продается в ЯНАО через сайт объявлений Avito.

«Дом из бруса, внутри ручная резная отделка. На втором этаже четыре комнаты, ванна. На первом — кабинет, кухня -зал, хозяйственная комната и ванна», — говорится в описании дома. Продавец просит за коттедж 48 миллионов рублей.

Территория участка составляет 2000 квадратных метров. На участке расположена брусовая баня, беседка с камином и гараж, рассчитанный на четыре автомобиля. Также на территории есть огород, курятник, дом для собаки и съезд для лодки в реку.

Ранее URA.RU сообщало, что самый дорогой дом, выставленный в ЯНАО на продаже, был коттедж за 35 миллионов рублей. Площадь этого дома составляла 748 квадратных метров, а располагался он на участке в семь соток.

Самый дорогой дом продают в Салехарде за 48 миллионов рублей
На территории дома есть личный выход к реке

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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