На челябинский фестиваль «Пламя Аркаима» ждут гуннов и сарматов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аркаим. Челябинская область, закат, лошади, аркаим, табун
Когда-то на Аркаиме паслись табуны лошадей кочевников Фото:

На фестивале «Пламя Аркаима», который пройдет в Челябинской области 29 июля появятся кочевники Великой степи. Об этом URA.RU сообщили в историко-археологическом музее-заповеднике «Аркаим».

«В этом году Фестиваль исторической реконструкции „Пламя Аркаима“ посвящен кочевникам. Это народы, правившие Великой степью — от скифов и сарматов, гуннов, саков, мадьяров, монголов до башкир и казахов», — рассказали сотрудники музея.

Считается, что кочевники Великой степи — самая смертоносная боевая машина древности и средневековья, противостоять которой можно или с помощью ландшафта, или с помощью военных технологий высокоразвитого государства Нового времени таких, как регулярные войска и артиллерия. Один из главных видов вооружения степного всадника — это лук, поэтому на фестивале участники будут демонстрировать стрельбу из лука и скачки.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На фестивале «Пламя Аркаима», который пройдет в Челябинской области 29 июля появятся кочевники Великой степи. Об этом URA.RU сообщили в историко-археологическом музее-заповеднике «Аркаим». «В этом году Фестиваль исторической реконструкции „Пламя Аркаима“ посвящен кочевникам. Это народы, правившие Великой степью — от скифов и сарматов, гуннов, саков, мадьяров, монголов до башкир и казахов», — рассказали сотрудники музея. Считается, что кочевники Великой степи — самая смертоносная боевая машина древности и средневековья, противостоять которой можно или с помощью ландшафта, или с помощью военных технологий высокоразвитого государства Нового времени таких, как регулярные войска и артиллерия. Один из главных видов вооружения степного всадника — это лук, поэтому на фестивале участники будут демонстрировать стрельбу из лука и скачки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...