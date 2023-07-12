На челябинский фестиваль «Пламя Аркаима» ждут гуннов и сарматов

Когда-то на Аркаиме паслись табуны лошадей кочевников Фото: Илья Московец © URA.RU

На фестивале «Пламя Аркаима», который пройдет в Челябинской области 29 июля появятся кочевники Великой степи. Об этом URA.RU сообщили в историко-археологическом музее-заповеднике «Аркаим».

«В этом году Фестиваль исторической реконструкции „Пламя Аркаима“ посвящен кочевникам. Это народы, правившие Великой степью — от скифов и сарматов, гуннов, саков, мадьяров, монголов до башкир и казахов», — рассказали сотрудники музея.

Считается, что кочевники Великой степи — самая смертоносная боевая машина древности и средневековья, противостоять которой можно или с помощью ландшафта, или с помощью военных технологий высокоразвитого государства Нового времени таких, как регулярные войска и артиллерия. Один из главных видов вооружения степного всадника — это лук, поэтому на фестивале участники будут демонстрировать стрельбу из лука и скачки.