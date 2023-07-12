НАТО приняла план переброски ста тысяч солдат в Польшу

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В случае нападения на Польшу в страну разместит около 100 тысяч солдат НАТО Фото:

Североатлантический альянс согласовал переброску ста тысячи солдат в Варшаву при необходимости. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

«Если [случится] нападение, на нашу территорию было бы направлено плюс-минус 100 тысяч солдат НАТО для немедленной обороны», — заявил Анджей Дуда в ходе своего выступления. Трансляция ведется на официальном сайте НАТО. Он подчеркнул, что альянс утвердил потенциальную переброску. В настоящий момент в Польше уже размещены по кварталам 100 тысяч солдат НАТО.

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Североатлантический альянс согласовал переброску ста тысячи солдат в Варшаву при необходимости. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда. «Если [случится] нападение, на нашу территорию было бы направлено плюс-минус 100 тысяч солдат НАТО для немедленной обороны», — заявил Анджей Дуда в ходе своего выступления. Трансляция ведется на официальном сайте НАТО. Он подчеркнул, что альянс утвердил потенциальную переброску. В настоящий момент в Польше уже размещены по кварталам 100 тысяч солдат НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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