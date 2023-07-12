НАТО приняла план переброски ста тысяч солдат в Польшу

В случае нападения на Польшу в страну разместит около 100 тысяч солдат НАТОФото: NIDS/NATO Multimedia Library
Североатлантический альянс согласовал переброску ста тысячи солдат в Варшаву при необходимости. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.
«Если [случится] нападение, на нашу территорию было бы направлено плюс-минус 100 тысяч солдат НАТО для немедленной обороны», — заявил Анджей Дуда в ходе своего выступления. Трансляция ведется на официальном сайте НАТО. Он подчеркнул, что альянс утвердил потенциальную переброску. В настоящий момент в Польше уже размещены по кварталам 100 тысяч солдат НАТО.
Североатлантический альянс согласовал переброску ста тысячи солдат в Варшаву при необходимости. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда. «Если [случится] нападение, на нашу территорию было бы направлено плюс-минус 100 тысяч солдат НАТО для немедленной обороны», — заявил Анджей Дуда в ходе своего выступления. Трансляция ведется на официальном сайте НАТО. Он подчеркнул, что альянс утвердил потенциальную переброску. В настоящий момент в Польше уже размещены по кварталам 100 тысяч солдат НАТО.