Медик Булыгина предупредила об опасности исчезновения лекарств из-за стоимости сырья

13 июля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Лекарства могут пропасть с полок аптек, если производителю станет невыгодно их изготавливать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В связи с подорожанием импортного сырья некоторые медицинские препараты могут перестать производить в России. Об этом в беседе с URA.RU заявила эксперт фармрынка, провизор Ирина Булыгина. «Если кардинально вырастет стоимость сырья, что производитель будет уходить в минус и он не сможет эти убытки переложить в производство других лекарственных средств, которые не входят в список жизненноважных, — может быть существенное подорожание. Все перекладывают эти убытки, стоимость продукции, которая не регулируется государством. Были такие прецеденты после 2014-го года, многие из производителей отказывались выпускать себе в убыток, если они не могли компенсировать его чем-то другим. Такая опасность существует и сейчас», — объяснила Ирина Булыгина. Однако, по ее словам, в России много производителей, которые могут друг друга заменить. «На сегодняшний день большое количество производителей, и они производят одно и то же. Если кто-то один перестанет выпускать, все равно другие перекроют. Это если не брать какие-то инновационные препараты, которые выпускают сейчас у нас в стране, но их мало, а берем массовый сектор, так называемый массмаркет», — добавила эксперт. Ранее URA.RU сообщало, что представители фармацевтической индустрии ожидают увеличения цен из-за удорожания импортного сырья. Примерно 80—85% препаратов, которые производятся в России, изготавливаются из импортных субстанций. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В связи с подорожанием импортного сырья некоторые медицинские препараты могут перестать производить в России. Об этом в беседе с URA.RU заявила эксперт фармрынка, провизор Ирина Булыгина. «Если кардинально вырастет стоимость сырья, что производитель будет уходить в минус и он не сможет эти убытки переложить в производство других лекарственных средств, которые не входят в список жизненноважных, — может быть существенное подорожание. Все перекладывают эти убытки, стоимость продукции, которая не регулируется государством. Были такие прецеденты после 2014-го года, многие из производителей отказывались выпускать себе в убыток, если они не могли компенсировать его чем-то другим. Такая опасность существует и сейчас», — объяснила Ирина Булыгина. Однако, по ее словам, в России много производителей, которые могут друг друга заменить. «На сегодняшний день большое количество производителей, и они производят одно и то же. Если кто-то один перестанет выпускать, все равно другие перекроют. Это если не брать какие-то инновационные препараты, которые выпускают сейчас у нас в стране, но их мало, а берем массовый сектор, так называемый массмаркет», — добавила эксперт. Ранее URA.RU сообщало, что представители фармацевтической индустрии ожидают увеличения цен из-за удорожания импортного сырья. Примерно 80—85% препаратов, которые производятся в России, изготавливаются из импортных субстанций.