Россиян предупредили о росте цен на лекарства

12 июля 2023 в 04:59 Размер текста - 17 +

Цены на импортные фармацевтические субстанции растут после снижения в 2022 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Представители фармацевтической индустрии ожидают увеличения цен из-за удорожания импортного сырья. Об этом сообщает директор по развитию RNC Pharma (аналитическая компания) Николай Беспалов. «Цены на импортные фармацевтические субстанции снова растут после снижения в 2022 году в среднем на 3,1%. последний виток девальвации рубля в июне—июле может ускорить рост цен на импортные субстанции, но совсем негативных прогнозов аналитики не дают», — передает слова Беспалова газета « Коммерсант ». Издание сообщает, что примерно 80—85% препаратов, которые производятся в России, изготавливаются из импортных субстанций. По данным DSM Group, в 2022 году импорт субстанций в стране в натуральном выражении вырос на 50%, до 25,3 миллиона килограмм год к году, в деньгах — на 11%, до 2,3 миллиарда долларов. В фармацевтической компании «Герофарм» говорят, что дополнительно на стоимость импортных веществ и материалов для выпуска субстанций в этом году влияют санкции. Не по всем позициям получается найти других поставщиков с сохранением качества, поэтому часть компонентов приходится закупать через посредников по ценам в 1,5—2 раза выше, пишет «Коммерсант». Ранее URA.RU писало, что Российская фармацевтическая отрасль выиграла от западных санкций, получив мощный толчок к развитию. В стране открыли три новых завода по производству лекарств. Они начали работать в Саранске («Биохимик»), Санкт-Петербурге (вторая очередь завода «Фармасинтез-Норд») и в Калининграде («Отисифарм Про»). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители фармацевтической индустрии ожидают увеличения цен из-за удорожания импортного сырья. Об этом сообщает директор по развитию RNC Pharma (аналитическая компания) Николай Беспалов. «Цены на импортные фармацевтические субстанции снова растут после снижения в 2022 году в среднем на 3,1%. последний виток девальвации рубля в июне—июле может ускорить рост цен на импортные субстанции, но совсем негативных прогнозов аналитики не дают», — передает слова Беспалова газета «Коммерсант». Издание сообщает, что примерно 80—85% препаратов, которые производятся в России, изготавливаются из импортных субстанций. По данным DSM Group, в 2022 году импорт субстанций в стране в натуральном выражении вырос на 50%, до 25,3 миллиона килограмм год к году, в деньгах — на 11%, до 2,3 миллиарда долларов. В фармацевтической компании «Герофарм» говорят, что дополнительно на стоимость импортных веществ и материалов для выпуска субстанций в этом году влияют санкции. Не по всем позициям получается найти других поставщиков с сохранением качества, поэтому часть компонентов приходится закупать через посредников по ценам в 1,5—2 раза выше, пишет «Коммерсант». Ранее URA.RU писало, что Российская фармацевтическая отрасль выиграла от западных санкций, получив мощный толчок к развитию. В стране открыли три новых завода по производству лекарств. Они начали работать в Саранске («Биохимик»), Санкт-Петербурге (вторая очередь завода «Фармасинтез-Норд») и в Калининграде («Отисифарм Про»).