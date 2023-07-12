ЧВК «Вагнер» завершила передачу техники и вооружения Минобороны РФ. Видео

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Challenger 2, stock, Челленджер 2
ЧВК «Вагнер» передала Вооруженным силам РФ сотни танков Фото:

Вооруженные силы РФ завершают прием военной техники и вооружения от ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга.

«ВС РФ в соответствии с планом завершают прием вооружения и военной техники от ЧВК „Вагнер“. От подразделений ЧВК было принято более 2 тысяч единиц техники и вооружения», — сообщили в ведомстве в ходе брифинга, передает Пятый канал. Уточняется, что российские подразделения приняли более 2,5 тысяч тонн боеприпасов и 20 тысяч единиц стрелкового вооружения.

Также группа «Вагнер» передала сотни танков и тяжелой бронетехники, РСЗО, зенитные комплексы, самоходные и буксируемые гаубицы. Десятки из них ни разу не применялись в боевых условиях.

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Вооруженные силы РФ завершают прием военной техники и вооружения от ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга. «ВС РФ в соответствии с планом завершают прием вооружения и военной техники от ЧВК „Вагнер“. От подразделений ЧВК было принято более 2 тысяч единиц техники и вооружения», — сообщили в ведомстве в ходе брифинга, передает Пятый канал. Уточняется, что российские подразделения приняли более 2,5 тысяч тонн боеприпасов и 20 тысяч единиц стрелкового вооружения. Также группа «Вагнер» передала сотни танков и тяжелой бронетехники, РСЗО, зенитные комплексы, самоходные и буксируемые гаубицы. Десятки из них ни разу не применялись в боевых условиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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