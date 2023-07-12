ЧВК «Вагнер» завершила передачу техники и вооружения Минобороны РФ. Видео 12 июля 2023 в 19:35 Размер текста - 17 + ЧВК «Вагнер» передала Вооруженным силам РФ сотни танков Фото: Министерство обороны Великобритании Вооруженные силы РФ завершают прием военной техники и вооружения от ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга. «ВС РФ в соответствии с планом завершают прием вооружения и военной техники от ЧВК „Вагнер“. От подразделений ЧВК было принято более 2 тысяч единиц техники и вооружения», — сообщили в ведомстве в ходе брифинга, передает Пятый канал. Уточняется, что российские подразделения приняли более 2,5 тысяч тонн боеприпасов и 20 тысяч единиц стрелкового вооружения. Также группа «Вагнер» передала сотни танков и тяжелой бронетехники, РСЗО, зенитные комплексы, самоходные и буксируемые гаубицы. Десятки из них ни разу не применялись в боевых условиях. Вооруженные силы РФ завершают прием военной техники и вооружения от ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга. «ВС РФ в соответствии с планом завершают прием вооружения и военной техники от ЧВК „Вагнер“. От подразделений ЧВК было принято более 2 тысяч единиц техники и вооружения», — сообщили в ведомстве в ходе брифинга, передает Пятый канал. Уточняется, что российские подразделения приняли более 2,5 тысяч тонн боеприпасов и 20 тысяч единиц стрелкового вооружения. Также группа «Вагнер» передала сотни танков и тяжелой бронетехники, РСЗО, зенитные комплексы, самоходные и буксируемые гаубицы. Десятки из них ни разу не применялись в боевых условиях. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям