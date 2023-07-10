Песков раскрыл, как выдача азовцев* изменит отношения Турции и РФ

Песков: Россия и Турция продолжат строить газовый хаб, несмотря на выдачу азовцев* Украине
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
РФ учтет нарушение договоренностей Турцией при дальнейшем сотрудничестве, заявил Песков Фото:

Выдача офицеров украинского националистического батальона «Азов»* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Киеву вопреки договоренностям Москвы и Анкары не повлияет на действующие совместные проекты России и Турции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе разговора с журналистами.

«Это никак не связано. Мы намерены продолжать наши отношения с Турецкой республикой. Они многогранны и особенно проект, который затрагивает большое количество стран. Но в ходе нашего диалога мы рассчитываем получить разъяснения и будем это принимать во внимание при следующих договоренностях», — заявил Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU.

Ранее Турция выдала Украине офицеров нацбата «Азов», которых российская армия взяла в плен при взятии Мариуполя. Кремль назвал это нарушением договоренностей между Украиной и Турцией.

*Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ.

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Выдача офицеров украинского националистического батальона «Азов»* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Киеву вопреки договоренностям Москвы и Анкары не повлияет на действующие совместные проекты России и Турции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе разговора с журналистами. «Это никак не связано. Мы намерены продолжать наши отношения с Турецкой республикой. Они многогранны и особенно проект, который затрагивает большое количество стран. Но в ходе нашего диалога мы рассчитываем получить разъяснения и будем это принимать во внимание при следующих договоренностях», — заявил Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU. Ранее Турция выдала Украине офицеров нацбата «Азов», которых российская армия взяла в плен при взятии Мариуполя. Кремль назвал это нарушением договоренностей между Украиной и Турцией. *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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