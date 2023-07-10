Песков раскрыл, как выдача азовцев* изменит отношения Турции и РФ

Выдача офицеров украинского националистического батальона «Азов»* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Киеву вопреки договоренностям Москвы и Анкары не повлияет на действующие совместные проекты России и Турции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе разговора с журналистами.
«Это никак не связано. Мы намерены продолжать наши отношения с Турецкой республикой. Они многогранны и особенно проект, который затрагивает большое количество стран. Но в ходе нашего диалога мы рассчитываем получить разъяснения и будем это принимать во внимание при следующих договоренностях», — заявил Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU.
Ранее Турция выдала Украине офицеров нацбата «Азов», которых российская армия взяла в плен при взятии Мариуполя. Кремль назвал это нарушением договоренностей между Украиной и Турцией.
*Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ.
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