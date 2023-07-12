В Госдуме сообщили о гибели замкомандующего ЮВО при ракетном ударе в Бердянске

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В зоне СВО погиб генерал-лейтенант Олег Цоков Фото:

Замкомандующего Южного военного округа (ЮВО) Олег Цоков погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев.

«[Олег Цоков] погиб в результате ракетного удара ВСУ по Бердянску. <…> Это человек, который был в таких передрягах, что мало кому снилось», — рассказал Андрей Гурулев в эфире программы «60 минут». Он также уточнил, что в прошлом году Цоков был ранен, но генерал-лейтенант решил вернуться на фронт.

В Минобороны РФ информацию о гибели Цокова пока не прокомментировали, передает MK.RU. До этого информацию о гибели генерала распространяли украинские СМИ.

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Замкомандующего Южного военного округа (ЮВО) Олег Цоков погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев. «[Олег Цоков] погиб в результате ракетного удара ВСУ по Бердянску. <…> Это человек, который был в таких передрягах, что мало кому снилось», — рассказал Андрей Гурулев в эфире программы «60 минут». Он также уточнил, что в прошлом году Цоков был ранен, но генерал-лейтенант решил вернуться на фронт. В Минобороны РФ информацию о гибели Цокова пока не прокомментировали, передает MK.RU. До этого информацию о гибели генерала распространяли украинские СМИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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