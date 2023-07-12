В Госдуме сообщили о гибели замкомандующего ЮВО при ракетном ударе в Бердянске

В зоне СВО погиб генерал-лейтенант Олег ЦоковФото: официальный сайт Президента РФ
Замкомандующего Южного военного округа (ЮВО) Олег Цоков погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев.
«[Олег Цоков] погиб в результате ракетного удара ВСУ по Бердянску. <…> Это человек, который был в таких передрягах, что мало кому снилось», — рассказал Андрей Гурулев в эфире программы «60 минут». Он также уточнил, что в прошлом году Цоков был ранен, но генерал-лейтенант решил вернуться на фронт.
В Минобороны РФ информацию о гибели Цокова пока не прокомментировали, передает MK.RU. До этого информацию о гибели генерала распространяли украинские СМИ.
Замкомандующего Южного военного округа (ЮВО) Олег Цоков погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев. «[Олег Цоков] погиб в результате ракетного удара ВСУ по Бердянску. <…> Это человек, который был в таких передрягах, что мало кому снилось», — рассказал Андрей Гурулев в эфире программы «60 минут». Он также уточнил, что в прошлом году Цоков был ранен, но генерал-лейтенант решил вернуться на фронт. В Минобороны РФ информацию о гибели Цокова пока не прокомментировали, передает MK.RU. До этого информацию о гибели генерала распространяли украинские СМИ.