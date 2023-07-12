Военные пришли на помощь полыхающей Шайдурихе

Машины воинской части, которая располагается неподалеку от горящего села Шайдуриха (Свердловская область), прибыли на борьбу с пожаром. Об этом URA.RU рассказали читатели, которые сейчас находятся в эпицентре событий.
«Две машины пришли из села Пьянково. Там находится воинская часть», — рассказали читатели. Они добавили, что паники среди населения нет.
На данный момент в селе огонь уничтожил порядка 40 домов. Людей эвакуируют в пункты временного размещения. По предварительным данным, пожар начался на турбазе рядом с поселком и из-за сильного ветра перекинулся на Шайдуриху. Актуальная информация о пожаре собрана в отдельном сюжете.
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