Военные пришли на помощь полыхающей Шайдурихе

Тушить пожар в село Шайдуриха приехали две машины воинской части
© Служба новостей «URA.RU»
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Люди боятся повторения второй Сосьвы Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Машины воинской части, которая располагается неподалеку от горящего села Шайдуриха (Свердловская область), прибыли на борьбу с пожаром. Об этом URA.RU рассказали читатели, которые сейчас находятся в эпицентре событий.

«Две машины пришли из села Пьянково. Там находится воинская часть», — рассказали читатели. Они добавили, что паники среди населения нет.

На данный момент в селе огонь уничтожил порядка 40 домов. Людей эвакуируют в пункты временного размещения. По предварительным данным, пожар начался на турбазе рядом с поселком и из-за сильного ветра перекинулся на Шайдуриху. Актуальная информация о пожаре собрана в отдельном сюжете.

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Машины воинской части, которая располагается неподалеку от горящего села Шайдуриха (Свердловская область), прибыли на борьбу с пожаром. Об этом URA.RU рассказали читатели, которые сейчас находятся в эпицентре событий. «Две машины пришли из села Пьянково. Там находится воинская часть», — рассказали читатели. Они добавили, что паники среди населения нет. На данный момент в селе огонь уничтожил порядка 40 домов. Людей эвакуируют в пункты временного размещения. По предварительным данным, пожар начался на турбазе рядом с поселком и из-за сильного ветра перекинулся на Шайдуриху. Актуальная информация о пожаре собрана в отдельном сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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