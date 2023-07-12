В Челябинске водитель сбил на светофоре женщину и скрылся с места ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Нижневартовск, светофор, пешеходный переход, зеленый свет
В Челябинске на светофоре сбили пожилую женщину Фото:

В Челябинске на улице Блюхера на светофоре сбили 86-летнюю женщину. Водитель с места ДТП скрылся, сообщили в городском ГИБДД.

«Требуется помощь очевидцев. 12 июля около 13:45 часов в Челябинске вблизи дома №53 по улице Блюхера на регулируемом пешеходном переходе сбили 86-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть», — пояснили в ведомстве.

Водитель с места ДТП скрылся. Точно не известна даже марка автомобиля, которой управлял водитель. В ГИБДД Челябинска просят всех, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП позвонить по телефонам: 728-61-14, 728-60-10.

Ранее в Челябинске насмерть сбили велокурьера. Авария произошла на Университетской Набережной в ночь на 11 июля.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске на улице Блюхера на светофоре сбили 86-летнюю женщину. Водитель с места ДТП скрылся, сообщили в городском ГИБДД. «Требуется помощь очевидцев. 12 июля около 13:45 часов в Челябинске вблизи дома №53 по улице Блюхера на регулируемом пешеходном переходе сбили 86-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть», — пояснили в ведомстве. Водитель с места ДТП скрылся. Точно не известна даже марка автомобиля, которой управлял водитель. В ГИБДД Челябинска просят всех, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП позвонить по телефонам: 728-61-14, 728-60-10. Ранее в Челябинске насмерть сбили велокурьера. Авария произошла на Университетской Набережной в ночь на 11 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...