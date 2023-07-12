В Челябинске водитель сбил на светофоре женщину и скрылся с места ДТП

12 июля 2023 в 22:28 Размер текста - 17 +

В Челябинске на светофоре сбили пожилую женщину Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Челябинске на улице Блюхера на светофоре сбили 86-летнюю женщину. Водитель с места ДТП скрылся, сообщили в городском ГИБДД. «Требуется помощь очевидцев. 12 июля около 13:45 часов в Челябинске вблизи дома №53 по улице Блюхера на регулируемом пешеходном переходе сбили 86-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть», — пояснили в ведомстве. Водитель с места ДТП скрылся. Точно не известна даже марка автомобиля, которой управлял водитель. В ГИБДД Челябинска просят всех, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП позвонить по телефонам: 728-61-14, 728-60-10. Ранее в Челябинске насмерть сбили велокурьера. Авария произошла на Университетской Набережной в ночь на 11 июля.

В Челябинске на улице Блюхера на светофоре сбили 86-летнюю женщину. Водитель с места ДТП скрылся, сообщили в городском ГИБДД. «Требуется помощь очевидцев. 12 июля около 13:45 часов в Челябинске вблизи дома №53 по улице Блюхера на регулируемом пешеходном переходе сбили 86-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть», — пояснили в ведомстве. Водитель с места ДТП скрылся. Точно не известна даже марка автомобиля, которой управлял водитель. В ГИБДД Челябинска просят всех, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП позвонить по телефонам: 728-61-14, 728-60-10. Ранее в Челябинске насмерть сбили велокурьера. Авария произошла на Университетской Набережной в ночь на 11 июля.