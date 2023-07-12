В Челябинске водитель сбил на светофоре женщину и скрылся с места ДТП

В Челябинске на улице Блюхера на светофоре сбили 86-летнюю женщину. Водитель с места ДТП скрылся, сообщили в городском ГИБДД.
«Требуется помощь очевидцев. 12 июля около 13:45 часов в Челябинске вблизи дома №53 по улице Блюхера на регулируемом пешеходном переходе сбили 86-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть», — пояснили в ведомстве.
Водитель с места ДТП скрылся. Точно не известна даже марка автомобиля, которой управлял водитель. В ГИБДД Челябинска просят всех, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП позвонить по телефонам: 728-61-14, 728-60-10.
Ранее в Челябинске насмерть сбили велокурьера. Авария произошла на Университетской Набережной в ночь на 11 июля.
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