В Челябинске в ночь на 11 июля в результате аварии с автомобилем погиб велокурьер. Информацию об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«На Университетской набережной сбили насмерть курьера. По словам очевидцев, авто ехало на красный и сбил парня на „зебре“ — он переезжал на велосипеде на зеленый», — говорится в сообществе «ЧП | ДТП Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».
URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на сообщение не ответили. Связаться с пресс-службой ГИБДД по Челябинску не удалось.
Ранее стало известно, что курьеру в Челябинской области предложили платить до 135 тысяч рублей. В «Яндекс.Еду» можно устроиться без опыта работы и особых требований к квалификации.
Курьер от полученных травм скончался
Сообщество «ЧП | ДТП Челябинск» в соцсети «ВКонтакте»
Автомобиль получил сильные повреждения
Сообщество «ЧП | ДТП Челябинск» в соцсети «ВКонтакте»
В Челябинске в ночь на 11 июля в результате аварии с автомобилем погиб велокурьер. Информацию об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «На Университетской набережной сбили насмерть курьера. По словам очевидцев, авто ехало на красный и сбил парня на „зебре“ — он переезжал на велосипеде на зеленый», — говорится в сообществе «ЧП | ДТП Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на сообщение не ответили. Связаться с пресс-службой ГИБДД по Челябинску не удалось. Ранее стало известно, что курьеру в Челябинской области предложили платить до 135 тысяч рублей. В «Яндекс.Еду» можно устроиться без опыта работы и особых требований к квалификации.