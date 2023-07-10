10 июля 2023

В Челябинске насмерть сбили велокурьера. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ростов - на - Дону. Городские зарисовки, доставка, курьер, доставка блюд, курьер с велосипедом, велокурьер
По предварительным данным, водитель автомобиля ехал на красный свет (фото из архива) Фото:

В Челябинске в ночь на 11 июля в результате аварии с автомобилем погиб велокурьер. Информацию об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«На Университетской набережной сбили насмерть курьера. По словам очевидцев, авто ехало на красный и сбил парня на „зебре“ — он переезжал на велосипеде на зеленый», — говорится в сообществе «ЧП | ДТП Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на сообщение не ответили. Связаться с пресс-службой ГИБДД по Челябинску не удалось.

Ранее стало известно, что курьеру в Челябинской области предложили платить до 135 тысяч рублей. В «Яндекс.Еду» можно устроиться без опыта работы и особых требований к квалификации.

Курьер от полученных травм скончался
Курьер от полученных травм скончался
Автомобиль получил сильные повреждения
Автомобиль получил сильные повреждения

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в ночь на 11 июля в результате аварии с автомобилем погиб велокурьер. Информацию об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «На Университетской набережной сбили насмерть курьера. По словам очевидцев, авто ехало на красный и сбил парня на „зебре“ — он переезжал на велосипеде на зеленый», — говорится в сообществе «ЧП | ДТП Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на сообщение не ответили. Связаться с пресс-службой ГИБДД по Челябинску не удалось. Ранее стало известно, что курьеру в Челябинской области предложили платить до 135 тысяч рублей. В «Яндекс.Еду» можно устроиться без опыта работы и особых требований к квалификации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...