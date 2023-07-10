В Челябинске насмерть сбили велокурьера. Фото

11 июля 2023 в 01:45 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, водитель автомобиля ехал на красный свет (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Челябинске в ночь на 11 июля в результате аварии с автомобилем погиб велокурьер. Информацию об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «На Университетской набережной сбили насмерть курьера. По словам очевидцев, авто ехало на красный и сбил парня на „зебре“ — он переезжал на велосипеде на зеленый», — говорится в сообществе «ЧП | ДТП Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на сообщение не ответили. Связаться с пресс-службой ГИБДД по Челябинску не удалось. Ранее стало известно, что курьеру в Челябинской области предложили платить до 135 тысяч рублей. В «Яндекс.Еду» можно устроиться без опыта работы и особых требований к квалификации. Курьер от полученных травм скончался Сообщество «ЧП | ДТП Челябинск» в соцсети «ВКонтакте» Автомобиль получил сильные повреждения Сообщество «ЧП | ДТП Челябинск» в соцсети «ВКонтакте»

В Челябинске в ночь на 11 июля в результате аварии с автомобилем погиб велокурьер. Информацию об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «На Университетской набережной сбили насмерть курьера. По словам очевидцев, авто ехало на красный и сбил парня на „зебре“ — он переезжал на велосипеде на зеленый», — говорится в сообществе «ЧП | ДТП Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на сообщение не ответили. Связаться с пресс-службой ГИБДД по Челябинску не удалось. Ранее стало известно, что курьеру в Челябинской области предложили платить до 135 тысяч рублей. В «Яндекс.Еду» можно устроиться без опыта работы и особых требований к квалификации.