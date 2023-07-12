Свердловский омбудсмен раскрыла, что ждет погорельцев Шайдурихи

Пострадавшим от пожара окажут необходимую помощь, заявила Татьяна Мерзлякова
новость из сюжетаПожары в Свердловской области
Жителей села Шайдурихи (Свердловская область), где полыхает пожар, обеспечат жильем. Власти не оставят погорельцев в беде. Такой информацией с журналистом URA.RU поделилась уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
«Мы знаем нашего губернатора. Евгений Владимирович не оставит людей без крыши над головой. Пострадавшим от пожара будет оказана вся необходимая помощь», — сказала Мерзлякова корреспонденту агентства в телефонном разговоре.
Ранее URA.RU писало о том, что село Шайдуриха охватил пожар. Огонь уже уничтожил 40 домов. Вся информация о трагедии — в материале URA.RU.
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