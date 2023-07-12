Свердловский омбудсмен раскрыла, что ждет погорельцев Шайдурихи

Омбудсмен Мерзлякова: свердловские власти обеспечат жильем погорельцев Шайдурихи
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Интервью с Татьяной Мерзляковой. Екатеринбург, мерзлякова татьяна, портрет, уполномоченный по правам человека свердловской области
Пострадавшим от пожара окажут необходимую помощь, заявила Татьяна Мерзлякова Фото:
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Пожары в Свердловской области

Жителей села Шайдурихи (Свердловская область), где полыхает пожар, обеспечат жильем. Власти не оставят погорельцев в беде. Такой информацией с журналистом URA.RU поделилась уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

«Мы знаем нашего губернатора. Евгений Владимирович не оставит людей без крыши над головой. Пострадавшим от пожара будет оказана вся необходимая помощь», — сказала Мерзлякова корреспонденту агентства в телефонном разговоре.

Ранее URA.RU писало о том, что село Шайдуриха охватил пожар. Огонь уже уничтожил 40 домов. Вся информация о трагедии — в материале URA.RU.

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Жителей села Шайдурихи (Свердловская область), где полыхает пожар, обеспечат жильем. Власти не оставят погорельцев в беде. Такой информацией с журналистом URA.RU поделилась уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «Мы знаем нашего губернатора. Евгений Владимирович не оставит людей без крыши над головой. Пострадавшим от пожара будет оказана вся необходимая помощь», — сказала Мерзлякова корреспонденту агентства в телефонном разговоре. Ранее URA.RU писало о том, что село Шайдуриха охватил пожар. Огонь уже уничтожил 40 домов. Вся информация о трагедии — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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