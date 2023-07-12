Природный пожар перекинулся на шесть домов в свердловском селе Шайдуриха

Более 80 спасателей и 26 единиц техники борются с огнем, который грозит распространиться на дома жителей села Шайдуриха (Свердловская область). Уже горит шесть строений. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«В Невьянском городском округе Свердловской области из-за верхового лесного пожара произошел переход огня на шесть строений в селе Шайдуриха. Существует угроза распространения», — рассказали спасатели. Распространению огня способствует сухая погода и ветер с порывами до 27 м/с.
К тушению пожара привлекли пожарных из Екатеринбурга. Также будет задействован вертолет Ми-8 МЧС России.
Жителей свердловского села Шайдуриха в Невьянском городском округе начали эвакуировать из-за сильного пожара на турбазе. Там горят четыре рыбацких домика., а небо полностью заволокло дымом.
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