Природный пожар перекинулся на шесть домов в свердловском селе Шайдуриха

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На подмогу коллегам выехали пожарные из Екатеринбурга Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Более 80 спасателей и 26 единиц техники борются с огнем, который грозит распространиться на дома жителей села Шайдуриха (Свердловская область). Уже горит шесть строений. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«В Невьянском городском округе Свердловской области из-за верхового лесного пожара произошел переход огня на шесть строений в селе Шайдуриха. Существует угроза распространения», — рассказали спасатели. Распространению огня способствует сухая погода и ветер с порывами до 27 м/с.

К тушению пожара привлекли пожарных из Екатеринбурга. Также будет задействован вертолет Ми-8 МЧС России.

Жителей свердловского села Шайдуриха в Невьянском городском округе начали эвакуировать из-за сильного пожара на турбазе. Там горят четыре рыбацких домика., а небо полностью заволокло дымом.

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Более 80 спасателей и 26 единиц техники борются с огнем, который грозит распространиться на дома жителей села Шайдуриха (Свердловская область). Уже горит шесть строений. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «В Невьянском городском округе Свердловской области из-за верхового лесного пожара произошел переход огня на шесть строений в селе Шайдуриха. Существует угроза распространения», — рассказали спасатели. Распространению огня способствует сухая погода и ветер с порывами до 27 м/с. К тушению пожара привлекли пожарных из Екатеринбурга. Также будет задействован вертолет Ми-8 МЧС России. Жителей свердловского села Шайдуриха в Невьянском городском округе начали эвакуировать из-за сильного пожара на турбазе. Там горят четыре рыбацких домика., а небо полностью заволокло дымом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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