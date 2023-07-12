12 июля 2023

США продлили санкции против РФ из-за случаев задержания американцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Джо Байдена на Украину. stock, stock, Джо Байден
Америка продлила срок действия санкционного пакета против ФСБ РФ на один год Фото:

Америка продлила срок действия санкционного пакета в отношении ФСБ России из-за арестов граждан США. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Захват заложников и неправомерное задержание граждан США за рубежом продолжает представлять собой необычную и экстраординарную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов. В связи с этим я продлеваю на один год режим чрезвычайного положения, введенный в соответствии с исполнительным указом 14078», — передает слова Байдена ТАСС.

Известно, что на основании этого указа США в апреле ввели санкции против ФСБ РФ якобы «за неправомерное задержание американских граждан». Соединенные штаты утверждают, что Россия удерживает в заложниках граждан Америки, чтобы использовать их как средство давления и получения уступок.

Ранее сообщалось, что бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал планы Америки по уничтожению России глупыми. Агрессивные решения Белого дома привели к тому, что Америка потеряла много боеприпасов и солдат, а Россия построила сильную армию.

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Америка продлила срок действия санкционного пакета в отношении ФСБ России из-за арестов граждан США. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. «Захват заложников и неправомерное задержание граждан США за рубежом продолжает представлять собой необычную и экстраординарную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов. В связи с этим я продлеваю на один год режим чрезвычайного положения, введенный в соответствии с исполнительным указом 14078», — передает слова Байдена ТАСС. Известно, что на основании этого указа США в апреле ввели санкции против ФСБ РФ якобы «за неправомерное задержание американских граждан». Соединенные штаты утверждают, что Россия удерживает в заложниках граждан Америки, чтобы использовать их как средство давления и получения уступок. Ранее сообщалось, что бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал планы Америки по уничтожению России глупыми. Агрессивные решения Белого дома привели к тому, что Америка потеряла много боеприпасов и солдат, а Россия построила сильную армию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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