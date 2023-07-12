12 июля 2023

Зеленский выразил надежду на пересмотр решения НАТО по Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Зеленский уверен, что Украина вступит в НАТО Фото:

Несмотря на отказ членов НАТО приглашать Украину в свои ряды, Зеленского не покидает надежда, что они все же изменят свое решение. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, отметив, что большинство членов альянса якобы настаивает на этом.

«Очень важно, что за эти два дня саммита мы сняли все сомнения и неясности по поводу того, будет ли Украина в НАТО. Будет! Впервые не только все союзники согласны с этим, но и значительное большинство в альянсе энергично настаивает на этом», — заявил Зеленский в telegram-канале.

Он отметил, что впервые за последние годы Украина сформировала фундамент своей безопасности на пути в НАТО. Также Зеленский сообщил, что после саммита на Украину поступит новое оружие, которое станет подкреплением для ВСУ. «Это и ПВО, и ракеты, и бронетехника, и артиллерия», — отметил он.

Ранее лидеры стран НАТО отсрочили вступление Украины в альянс из-за конфликта Киева с Москвой. После этого Зеленский выдвинул ультиматум. Он заявил, что не пустит на Украину натовские войска, пока его стране не позволят стать участником альянса, пишет «Царьград».

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Несмотря на отказ членов НАТО приглашать Украину в свои ряды, Зеленского не покидает надежда, что они все же изменят свое решение. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, отметив, что большинство членов альянса якобы настаивает на этом. «Очень важно, что за эти два дня саммита мы сняли все сомнения и неясности по поводу того, будет ли Украина в НАТО. Будет! Впервые не только все союзники согласны с этим, но и значительное большинство в альянсе энергично настаивает на этом», — заявил Зеленский в telegram-канале. Он отметил, что впервые за последние годы Украина сформировала фундамент своей безопасности на пути в НАТО. Также Зеленский сообщил, что после саммита на Украину поступит новое оружие, которое станет подкреплением для ВСУ. «Это и ПВО, и ракеты, и бронетехника, и артиллерия», — отметил он. Ранее лидеры стран НАТО отсрочили вступление Украины в альянс из-за конфликта Киева с Москвой. После этого Зеленский выдвинул ультиматум. Он заявил, что не пустит на Украину натовские войска, пока его стране не позволят стать участником альянса, пишет «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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