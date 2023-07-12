12 июля 2023

Пермяков зовут собирать автомобили за зарплату в 240 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Конвейер Горьковского автомобильного завода. Нижний Новгород, газ, сборка, автомобиль, завод, сборочный цех, рабочий, цех, конвейер, производство, сборщик, горьковский автомобильный завод
Соискатели должны быть готовы к физическим нагрузкам и монотонной работе (архивное фото) Фото:

Ищущим работу жителям Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям сборщиков автомобилей. Необходимо трудиться вахтовым методом на крупном автопроизводстве в Тульской области. За вахту в 60 смен обещают заплатить 240 тысяч рублей.

«Вахта для жителей Пермского края. Сборщик автомобилей на крупном автопроизводстве в Тульской области. Вакансии сборщиков автомобилей. Сроки — 30/45/60 смен. За вахту в 60 смен платим 240 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Уточняется, что вахтовиков за счет работодателя обеспечат жильем и комплексными обедами. Проезд до места вахты будет компенсирован. Обязанности заключаются в упаковке и сборке колес и бамперов, а также штамповке и сварке деталей. Соискатели должны быть готовы к физическим нагрузкам и монотонной работе.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на строительстве участка федеральной трассы «М-12» во Владимирской области. За вахту в 30 смен обещают заплатить 120 тысяч рублей.

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Ищущим работу жителям Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям сборщиков автомобилей. Необходимо трудиться вахтовым методом на крупном автопроизводстве в Тульской области. За вахту в 60 смен обещают заплатить 240 тысяч рублей. «Вахта для жителей Пермского края. Сборщик автомобилей на крупном автопроизводстве в Тульской области. Вакансии сборщиков автомобилей. Сроки — 30/45/60 смен. За вахту в 60 смен платим 240 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что вахтовиков за счет работодателя обеспечат жильем и комплексными обедами. Проезд до места вахты будет компенсирован. Обязанности заключаются в упаковке и сборке колес и бамперов, а также штамповке и сварке деталей. Соискатели должны быть готовы к физическим нагрузкам и монотонной работе. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на строительстве участка федеральной трассы «М-12» во Владимирской области. За вахту в 30 смен обещают заплатить 120 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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