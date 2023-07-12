В Европе заявили о возмущении НАТО хамством Зеленского

Журналистка ван Денски: критика НАТО Зеленским возмутила членов альянса

13 июля 2023 в 07:15 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский ведет себя, как «капризная примадонна», сказала Анна ван Денски Фото: Официальный сайт президента Украины Потребительское отношение президента Украины Владимира Зеленского к союзникам Киева возмутило многих членов НАТО на саммите в Брюсселе. Такое заявление сделала журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски. «Я думаю, что у него (Зеленского — прим. URA.RU) стало меньше друзей, даже если они это не высказали прямо. Но такое потребительское отношение спровоцировало немало разговоров о том, что <…> он несет ответственность перед своим народом, а вовсе не НАТО», — сказала Анна ван Дански на своем youtube-канале. Журналистка назвала украинского лидера «капризной примадонной». По ее словам, Зеленский ведет себя так, будто весь мир ему должен. Она заявила, что подобные скандалы провоцируют трещины в альянсе, что негативно сказывается на будущих перспективах Киева. Саммит НАТО прошел в Брюсселе 11 и 12 июля. Перед заседанием организации Зеленский раскритиковал страны альянса за неопределенную позицию по членству Украины, назвав ее «абсурдной», передает Life . В ответ на возмущения украинского президента страны НАТО посоветовали ему «остыть» , передает Pravda.Ru.

Потребительское отношение президента Украины Владимира Зеленского к союзникам Киева возмутило многих членов НАТО на саммите в Брюсселе. Такое заявление сделала журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски. «Я думаю, что у него (Зеленского — прим. URA.RU) стало меньше друзей, даже если они это не высказали прямо. Но такое потребительское отношение спровоцировало немало разговоров о том, что <…> он несет ответственность перед своим народом, а вовсе не НАТО», — сказала Анна ван Дански на своем youtube-канале. Журналистка назвала украинского лидера «капризной примадонной». По ее словам, Зеленский ведет себя так, будто весь мир ему должен. Она заявила, что подобные скандалы провоцируют трещины в альянсе, что негативно сказывается на будущих перспективах Киева. Саммит НАТО прошел в Брюсселе 11 и 12 июля. Перед заседанием организации Зеленский раскритиковал страны альянса за неопределенную позицию по членству Украины, назвав ее «абсурдной», передает Life. В ответ на возмущения украинского президента страны НАТО посоветовали ему «остыть», передает Pravda.Ru.