12 июля 2023

В Европе заявили о возмущении НАТО хамством Зеленского

Журналистка ван Денски: критика НАТО Зеленским возмутила членов альянса
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Владимир Зеленский ведет себя, как «капризная примадонна», сказала Анна ван Денски Фото:

Потребительское отношение президента Украины Владимира Зеленского к союзникам Киева возмутило многих членов НАТО на саммите в Брюсселе. Такое заявление сделала журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски.

«Я думаю, что у него (Зеленского — прим. URA.RU) стало меньше друзей, даже если они это не высказали прямо. Но такое потребительское отношение спровоцировало немало разговоров о том, что <…> он несет ответственность перед своим народом, а вовсе не НАТО», — сказала Анна ван Дански на своем youtube-канале.

Журналистка назвала украинского лидера «капризной примадонной». По ее словам, Зеленский ведет себя так, будто весь мир ему должен. Она заявила, что подобные скандалы провоцируют трещины в альянсе, что негативно сказывается на будущих перспективах Киева.

Саммит НАТО прошел в Брюсселе 11 и 12 июля. Перед заседанием организации Зеленский раскритиковал страны альянса за неопределенную позицию по членству Украины, назвав ее «абсурдной», передает Life. В ответ на возмущения украинского президента страны НАТО посоветовали ему «остыть», передает Pravda.Ru.

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Потребительское отношение президента Украины Владимира Зеленского к союзникам Киева возмутило многих членов НАТО на саммите в Брюсселе. Такое заявление сделала журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски. «Я думаю, что у него (Зеленского — прим. URA.RU) стало меньше друзей, даже если они это не высказали прямо. Но такое потребительское отношение спровоцировало немало разговоров о том, что <…> он несет ответственность перед своим народом, а вовсе не НАТО», — сказала Анна ван Дански на своем youtube-канале. Журналистка назвала украинского лидера «капризной примадонной». По ее словам, Зеленский ведет себя так, будто весь мир ему должен. Она заявила, что подобные скандалы провоцируют трещины в альянсе, что негативно сказывается на будущих перспективах Киева. Саммит НАТО прошел в Брюсселе 11 и 12 июля. Перед заседанием организации Зеленский раскритиковал страны альянса за неопределенную позицию по членству Украины, назвав ее «абсурдной», передает Life. В ответ на возмущения украинского президента страны НАТО посоветовали ему «остыть», передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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