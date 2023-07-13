Шахта «Листвяжная», где погиб 51 шахтер, возобновила добычу угля

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Клипарт. Екатеринбург, поезд, железнодорожный состав, уголь, грузоперевозки
Шахта по добыче угля в Кемеровской области снова начала работать Фото:
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В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие

Шахта «Листвяжная» возобновила работу после аварии в 2021 году. Тогда в шахте погиб 51 человек, а еще 63 пострадали из-за искажений показателей приборов контроле.

«ООО „Шахта ‚Листвяжная‘“ приступила к горным работам по добыче угля: введена в эксплуатацию лава 824 по пласту Сычевский I», — говорится на официальном сайте «СДС-Уголь». Перед запуском были проанализированы проветривание и противопожарная защита шахты. Программа развития шахты на текущий год согласована.

В 2021 году на шахте «Листвяжная» из-за ЧП погибли более 50 горняков. Среди причин аварии Ростехнадзор тогда выделил загазирование лавы, работу электрооборудования во взрывоопасной атмосфере, а также искажение показателей приборов контроля. В мае суд в Кемерове арестовал должностные лица государственных медицинских организаций, которые получали взятки за фальсификацию медзаключений работникам шахты, передает A42.Ru.

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Шахта «Листвяжная» возобновила работу после аварии в 2021 году. Тогда в шахте погиб 51 человек, а еще 63 пострадали из-за искажений показателей приборов контроле. «ООО „Шахта ‚Листвяжная‘“ приступила к горным работам по добыче угля: введена в эксплуатацию лава 824 по пласту Сычевский I», — говорится на официальном сайте «СДС-Уголь». Перед запуском были проанализированы проветривание и противопожарная защита шахты. Программа развития шахты на текущий год согласована. В 2021 году на шахте «Листвяжная» из-за ЧП погибли более 50 горняков. Среди причин аварии Ростехнадзор тогда выделил загазирование лавы, работу электрооборудования во взрывоопасной атмосфере, а также искажение показателей приборов контроля. В мае суд в Кемерове арестовал должностные лица государственных медицинских организаций, которые получали взятки за фальсификацию медзаключений работникам шахты, передает A42.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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