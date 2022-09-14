Ростехнадзор назвал причины трагедии на шахте «Листвяжной», где погибли 52 горняка

Ростехнадзор закончил расследование трагедии на шахте «Листвяжная», где погибли 52 горняка

14 сентября 2022 в 20:33 Размер текста - 17 +

Катастрофа на шахте «Листвяжная» произошла 2021 году Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие По итогам расследования катастрофы на шахте «Листвяжная» в Кузбассе в 2021 году названы причины произошедшей трагедии. Об этом сообщает Ростехнадзор. «Техническими причинами катастрофы стали загазирование лавы, работа электрооборудования во взрывоопасной атмосфере, а также аппаратное и программное вмешательство в работу газоаналитической системы. Среди организационных причин названы системное искажение результатов контроля аэрологической безопасности, игнорирование данных индивидуальных газоанализаторов и нахождение людей и осуществление ими производственных операций в загазированных горных выработках», — сказано в пресс-релизе на официальном сайте Ростехнадзора. В ноябре 2021 года на данной шахте произошла авария. В результате взрыва погибли 52 человека, еще 63 пострадали. Врио главы МЧС Александр Чуприян уточнил, что причиной смерти горняков стала высокая концентрация окиси углерода. Одна из возможных причин взрыва — выброс метана. В Ростехнадзоре уточнили, что эта версия не является ни основной, ни второстепенной. Шахтеры сообщили, что руководство шахты заклеивало скотчем газоанализаторы, чтобы они не показывали реальный уровень метана в шахте. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности сотрудников Ростехнадзора. Суд также арестовал директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова.

По итогам расследования катастрофы на шахте «Листвяжная» в Кузбассе в 2021 году названы причины произошедшей трагедии. Об этом сообщает Ростехнадзор. «Техническими причинами катастрофы стали загазирование лавы, работа электрооборудования во взрывоопасной атмосфере, а также аппаратное и программное вмешательство в работу газоаналитической системы. Среди организационных причин названы системное искажение результатов контроля аэрологической безопасности, игнорирование данных индивидуальных газоанализаторов и нахождение людей и осуществление ими производственных операций в загазированных горных выработках», — сказано в пресс-релизе на официальном сайте Ростехнадзора. В ноябре 2021 года на данной шахте произошла авария. В результате взрыва погибли 52 человека, еще 63 пострадали. Врио главы МЧС Александр Чуприян уточнил, что причиной смерти горняков стала высокая концентрация окиси углерода. Одна из возможных причин взрыва — выброс метана. В Ростехнадзоре уточнили, что эта версия не является ни основной, ни второстепенной. Шахтеры сообщили, что руководство шахты заклеивало скотчем газоанализаторы, чтобы они не показывали реальный уровень метана в шахте. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности сотрудников Ростехнадзора. Суд также арестовал директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова.