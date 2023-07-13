На момент открытия Мосбиржи курс евро снова превысил 100 рублей

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Курсы валют. Тюмень, валюта, курс валют, обмен валют, обмен валюты, курс валюты
Ранее курс евро до 100 рублей поднимался 6 июля Фото:

На момент открытия Московской биржи курс доллара составил 91 рубля, что больше показателей 12 июля, когда было зафиксировано снижение. Евро также выросло, официальные торги начались с уровня.

На момент открытия биржи курс евро — 101,5, курс доллара — 101,5. Это следует из данных Мосбиржи на момент открытия основных торгов.

Ранее рубль упал на несколько пунктов, по отношению к основным резервным валютам. Это произошло 6 июля. Рост цен на валюты связан с изменениями торгового баланса, отмечала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. По заявлению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, падение рубля не угрожает стабильности России, передает RT.

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На момент открытия Московской биржи курс доллара составил 91 рубля, что больше показателей 12 июля, когда было зафиксировано снижение. Евро также выросло, официальные торги начались с уровня. На момент открытия биржи курс евро — 101,5, курс доллара — 101,5. Это следует из данных Мосбиржи на момент открытия основных торгов. Ранее рубль упал на несколько пунктов, по отношению к основным резервным валютам. Это произошло 6 июля. Рост цен на валюты связан с изменениями торгового баланса, отмечала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. По заявлению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, падение рубля не угрожает стабильности России, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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