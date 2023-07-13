На момент открытия Мосбиржи курс евро снова превысил 100 рублей

Ранее курс евро до 100 рублей поднимался 6 июля Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На момент открытия Московской биржи курс доллара составил 91 рубля, что больше показателей 12 июля, когда было зафиксировано снижение. Евро также выросло, официальные торги начались с уровня.

На момент открытия биржи курс евро — 101,5, курс доллара — 101,5. Это следует из данных Мосбиржи на момент открытия основных торгов.

Ранее рубль упал на несколько пунктов, по отношению к основным резервным валютам. Это произошло 6 июля. Рост цен на валюты связан с изменениями торгового баланса, отмечала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. По заявлению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, падение рубля не угрожает стабильности России, передает RT.