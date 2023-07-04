В ЦБ объяснили рост доллара до 90 рублей

Рубль падает из-за изменения торгового баланса, уточнила Ксения Юдаева
Снижение курса рубля, который сказывается на росте доллара до 90 рублей, происходит из-за изменения торгового баланса. Об этом рассказала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
«Центробанк РФ не видит рисков финансовой стабильности из-за снижения курса рубля. <…> Это происходит из-за изменения торгового баланса», — отметила Ксения Юдаева.
Ранее в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Китай и Иране выступили против использования доллара. Они считают, что доллар нужно удалить.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.