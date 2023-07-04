В ЦБ объяснили рост доллара до 90 рублей

Зампред ЦБ Юдаева: доллар вырос из-за изменения торгового баланса
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Рубль падает из-за изменения торгового баланса, уточнила Ксения Юдаева Фото:

Снижение курса рубля, который сказывается на росте доллара до 90 рублей, происходит из-за изменения торгового баланса. Об этом рассказала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

«Центробанк РФ не видит рисков финансовой стабильности из-за снижения курса рубля. <…> Это происходит из-за изменения торгового баланса», — отметила Ксения Юдаева.

Ранее в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Китай и Иране выступили против использования доллара. Они считают, что доллар нужно удалить.

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Снижение курса рубля, который сказывается на росте доллара до 90 рублей, происходит из-за изменения торгового баланса. Об этом рассказала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. «Центробанк РФ не видит рисков финансовой стабильности из-за снижения курса рубля. <…> Это происходит из-за изменения торгового баланса», — отметила Ксения Юдаева. Ранее в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Китай и Иране выступили против использования доллара. Они считают, что доллар нужно удалить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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